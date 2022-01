Netflix encore aux commandes d’une série basée sur un jeu vidéo

Netflix ne cesse d’augmenter ses productions tirées de jeux vidéos, c’est le jeu “Cuphead” des studios MDHR qui rejoint la plateforme.

Après “The Witcher“, “Arcane” ou encore “Castlevania“, c’est autour du jeu “Cuphead” des studios MDHR d’être adapté en série par Netflix. En effet, la plateforme de streaming a adapté le jeu vidéo en série d’animation et elle sera disponible en intégralité le 18 février sur Netflix. Intitulée “The Cuphead Show“, la série nous plonge dans l’univers du jeu vidéo “Cuphead” sorti en 2017 dans une dizaine d’épisodes avec au casting :

Tru Valentino (Cuphead)

(Cuphead) Frank T. Todardo (Mugman)

(Mugman) Wayne Brady (King Dice)

(King Dice) Jim Conroy (Ollie Bulb)

(Ollie Bulb) Grey Griffin (Ms. Chalice)

Pour rappel, “Cuphead” est un jeu d’action en 2D où vous incarnez “Cuphead” ou “Mugman”. Évoluez dans un univers inspiré par les cartoons des années 1930 et traversez d’étranges mondes pour obtenir de nouvelles armes, apprendre de nouvelles attaques et découvrir des secrets dans ce shoot’em up nerveux.

Dice King n’attend que vous. La série d’animation basée sur le jeu du @StudioMDHR, le 18 février. pic.twitter.com/7Vdk9rvjXr — Netflix France (@NetflixFR) January 18, 2022