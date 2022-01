Starsky & Hutch : l’intégrale de la série culte diffusée dès aujourd’hui sur Paramount Channel

Retrouvez l’intégrale de la série culte des années 70, “Starsky & Hutch” sur Paramount Channel de lundi à vendredi dès aujourd’hui.

Dès aujourd’hui, 16 h 30, rendez-vous sur Paramount Channel, pour commencer à (re)découvrir l’intégrale des quatre saisons de “Starsky & Hutch” du lundi au vendredi. Créée par le scénariste et producteur William Blinn, la série culte des années 70 mets en scène les aventures de deux policiers, Starsky (Paul Michael Glaser) désinvolte et un peu infantile et Hutch (David Soul), plus sensible et réfléchi, mais tous deux aussi dynamiques et animés d’un même sens du devoir. Paramount Channel est disponible gratuitement sur le canal 52 des Freebox et Paramount Channel Décalé sur le canal 122 pour les retardataires.

Source : VL-Média