Attendue sur les Freebox, une nouvelle chaîne française arrive gratuitement sur les Bbox de Bouygues Telecom

Abonnés Bbox avec des projets de rénovation, la chaîne Maison & Travaux TV est désormais proposée sur les box de Bouygues Telecom.

Dans la lignée d’autres chaînes thématiques comme Top Santé TV, Auto Plus TV ou Gourmand TV, le groupe Reworld Media a récemment lancé Maisons & Travaux TV. Cette chaîne est désormais disponible au sein du bouquet basique de Bouygues Telecom. Elle vise à vous accompagner dans la modification de votre habitat, tant en terme de décoration qu’en travaux et bricolages, avec des conseils et des tutos. Pratique si vous avez des envies de rénovations ou de changer d’ambiance chez vous.

Vous pouvez y accéder en vous rendant sur le canal 235 de votre Bbox, la chaîne est diffusée en HD. Si elle est pour l’instant uniquement disponible chez Orange et Bouygues Telecom, des discussions étaient en cours en septembre dernier pour la proposer sur les Freebox, sans qu’aucune date ne soit cependant annoncée. La plateforme propose également une solution sur navigateur pour regarder en direct depuis votre ordinateur.

Source : PDS TV New