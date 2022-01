Auchan Telecom dégaine trois séries limitées, dont une avec iPhone offert

La marque Auchan Telecom, propriété de Bouygues Telecom, lance trois forfaits mobiles en séries limitées, dont un avec smartphone offert et un autre dont le prix vaut au-delà de la première année. Un troisième propose un gros volume de data à prix cassé, mais seulement la première année.

Jusqu’au 24 janvier 2022, une série limitée 60 Go (débits réduits au-delà) permet de se voir offrir un iPhone 8 reconditionné en contrepartie d’un engagement de 24 mois. Le forfait inclut en outre les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 13 Go pour le roaming dans l’Europe et les DOM.

En parallèle, deux séries limitées 100 et 60 Go (débits ajustés au-delà) sans engagement et sans smartphone sont affichées à 7,99 et 10 euros par mois respectivement. Toutes les deux comprennent les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 13 ou 11 Go pour le roaming. Pour la première, valable jusqu’au 19 janvier, le tarif évolue après 12 mois pour arriver à 19,99 euros. Pour la seconde, proposée jusqu’au 18 janvier, le tarif promotionnel vaut au-delà de la première année d’abonnement. À chaque fois, la carte SIM triple découple est à payer au moment de la commande. Elle coûte 10 euros.

Comme Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant 2 millions de clients.