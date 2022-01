Smartphones : Honor dévoile son pliable, OnePlus son nouveau haut de gamme

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : le pliable d’Honor, le nouveau haut de gamme de OnePlus et la mise à jour corrective déployée par Apple.

Après le teasing et les fuites, il est désormais officiel. Voici le Honor Magic V, premier smartphone pliable de l’ancienne marque de Huawei. Ce modèle reprend le design des Galaxy Fold de Samsung, avec un smartphone 6,45 pouces se déployant pour devenir une petite tablette au format 7,9 pouces. Ce grand écran repose sur une dalle OLED flexible avec une définition 2 272 x 1 984 pixels, un taux de rafraîchissement 90 Hz et un poinçon pour la caméra, où s’affichera une interface Magic UI 6. Côté photo, on compte trois capteurs 50 Mégapixels au dos et deux capteurs 42 Mégapixels pour les selfies (à l’intérieur, comme à l’extérieur). Sous le capot, on trouve le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et une batterie 4 750 mAh supportant la charge rapide 66 Watts. La firme n’a pas encore communiqué sur une distribution à l’international. Nous n’avons pas obtenu davantage d’informations en contactant Honor France.

De son côté, OnePlus a dévoilé son OnePlus 10 Pro avec un SoC Snapdragon 8 Gen 1 associé de la RAM LPDDR5, un écran AMOLED 6,7 pouces 3 216 x 1 440 pixels 120 Hz, un stockage UFS 3.1, un triple capteur photo 48 + 50 + 8 Mégapixels au dos, un capteur photo 32 Mégapixels à l’avant et une batterie 5 000 mAh supportant la charge filaire en 80 Watts ou la charge sans-fil en 50 Watts. Le constructeur fournira une interface basée sur Android 12. Reste maintenant à attendre les informations concernant la commercialisation à l’international.

Quant à Apple, il a déployé une mise à jour pour iOS estampillée 15.2.1. Elle vient corriger des bugs affectant la messagerie Messages (impossibilité de charger les photos envoyées via un lien iCloud) et l’interface pour véhicule CarPlay (échec de réponse aux saisies pour les applications tierces).