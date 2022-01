Google Meet veut proposer une traduction en direct lors des visioconférences

Le géant américain teste actuellement la possibilité d’accéder à des sous-titres traduits en direct lors de vos appels vidéo.

De quoi faciliter les visioconférences avec un correspondant à l’étranger. La pratique s’est démocratisée dans le monde du travail comme à la maison suite à la crise sanitaire,. Mais si vous avez parfois à interagir avec des locuteurs d’autres langues, la communication peut s’avérer laborieuse si vous n’êtes pas bilingue.

De plus en plus de plates-formes spécialisées dans ces appels vidéo ont déjà intégré les sous-titres, comme Microsoft Teams, Zoom, Skype, mais ces derniers restaient en effet dans la langue de l’intervenant, souvent l’anglais. Dans l’optique de devenir un service de visio incontournable, Google Meet veut ainsi faciliter les échanges à l’international en lançant en bêta-test une option de traduction en direct des sous-titres.

Si elle est disponible sur Web et mobile, cette fonctionnalité est donc pour l’instant réservée à certains comptes Google Workspace Business, mais il est possible de faire une demande d’accès via un formulaire en ligne. Basée sur l’intelligence artificiel, cette option cherchera donc à comprendre la langue de la réunion puis à vous la traduire dans une langue de votre choix. Actuellement, seules les réunions en anglais sont traduites, avec la possibilité d’accéder à une retranscription en français, espagnol, allemand et portugais. Comme souvent dans ce type de services, Google prévient également que la traduction reste perfectible.

Source : AndroidCentral