TF1 : “Vendredi tout est permis” fête ses 10 ans le 29 janvier prochain avec une émission spéciale

Pour l’occasion, Arthur l’animateur de l’émission a invité une profusion de célébrités.

L’émission a été enregistrée ce lundi 10 janvier pour une diffusion prévue le 29 janvier prochain sur TF1. Parmi les nombreuses personnalités présentes on retrouve Booder, Claudia Tagbo, Arnaud Tsamère, Arnaud Ducret, Florent Peyre, Gérémy Crédeville, Issa Doumbia, Anne-Sophie Girard, Bruno Guillon, Jarry, Camille Cerf, Cartman, Baptiste Lecaplain, Élie Semoun, Ahmed Sylla, Chris Marques, Amelle Chahbi, Kev Adams et Michaël Youn. Ces derniers auront la joie de s’affronter dans les jeux mythique de l’émission comme Let’s Dance, Casting Pub, Amuse-bouche, ABC Story, Décollage immédiat, Mime à la chaîne ainsi que le fameux Décor Penché et bien d’autres.

Pour marquer le coup, Arthur a décidé de convier encore plus d’invités sur le plateau en envoyant un sms en début de tournage à Christophe Beaugrand, Maëva Coucke, Titoff, Lola Dubini, Moundir Zoughari, Jhon Rachid, Inès Vandamme, Estelle Denis, Christophe Licata, Anaïs Grangerac, Tareek, Donel Jack’sman, Vincent Desagnat. Ce message est une invitation a venir participer au plus grand Speed Quiz jamais organisé dans “Vendredi tout est permis”. Un timing plutôt serré laissant une petite heure a ces derniers pour se rendre sur le lieu de tournage dans le 15e arrondissement de Paris.

Source : Le Figaro