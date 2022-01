Bouygues Telecom offre deux chaînes jusqu’en février sur Bbox TV

Une mise au clair destinée aux plus petits ainsi qu’aux grands enfants nostalgique. Deux chaînes pour enfants sont disponible gratuitement jusqu’au 1er février.

En ce début d’année 2022, l’opérateur de Martin Bouygues offre l’accès à Boomerang et Boing aux abonnés Bbox.

Boomerang est la chaîne des personnages cultes du dessin animé pour les enfants et leurs parents qui y savourent les grands classiques de l’animation : les Looney Tunes,Titi et Grosminet ou la Panthère Rose et bien d’autres… Elle offre aux parents le plaisir de voir et revoir les héros de leur enfance, de partager avec leurs enfants cet héritage affectif et aux enfants cet héritage affectif et aux enfants, le bonheur de découvrir d’un œil neuf ces séries cultes.

Boing vous retrouverez : Yo-Kai Watch, Bunnicula, Trop Cool Scooby-Doo, Le Magicien d’Oz : Dorothy et ses amis, Miss Moon, Totally Spies, Supernoobs, Ninjago, Les As de la Jungle à la rescousse, DC Super Hero Girls, Tempête de boulettes géantes, etc.

Boomerang est accessible sur le canal 108 et 109 pour la déclinaison +1 et Boing sur le canal 110 jusqu’au mardi 1er février 2022.