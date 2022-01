C’est officiel, Netflix annonce deux saisons supplémentaires pour “Emily in Paris”

Les aventures de l’américaine Emily se joueront pour une troisième et quatrième saison dans la capitale française.

“Emily in Paris” la série disponible sur la plateforme Netflix signe pour deux saisons supplémentaires. La série portée par Lily Collins avait dévoilé sa seconde saison le 22 décembre 2021.

Pour rappel, la première saison sorti début octobre 2020 avait fait face aux critiques reprochant à la série d’enchaîner les clichés sur la vie parisienne. Cela n’a tout de même pas empêcher “Emily in Paris” de se hisser à la première place des comédies les plus regardées sur la plateforme de streaming du géant américain. Raison de plus donc pour ce dernier de commander deux saison supplémentaires.

Dans cette série on suit les aventures d’Emily Cooper une jeune américaine et envoyé dans une agence de marketing sur Paris. Cette dernière devra apprendre à s’adapter à la vie parisienne qui détone quelque peu avec ce qu’elle connait au Etat-Unis. Une tâche qui va s’avérer peu aisée.