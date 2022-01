Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les anciens et nouveaux abonnés Freebox Révolution gâtés pendant 1 an, une mise à jour pour mieux gérer votre WiFi

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Free C’est officiel, Free offre Canal+ Séries pendant 1 an à tous ses nouveaux et anciens abonnés Freebox Révolution. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour de Freebox Connect pour gérer simplement le wifi. Une nouvelle version 1.6.0 sur tous smartphones Android visant à perfectionner l’expérience utilisateur. Les développeurs annoncent ainsi que la création des clés invités dans la section “Partager mon WiFi” a été revue pour être plus claire, tout comme les informations et possibilités d’édition du réseau. Plus d’infos… Free Mobile La 4G+ se démocratise bien chez Free Mobile. Pas moins de 81% de ses sites permettent des débits de 240 Mbits/s, un meilleur ratio qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom. L’opérateur historique compte toutefois le plus de sites dans cette catégorie. Plus d’infos.. Annonces de la semaine Free, opérateur le plus apprécié sur le fixe en 2021 selon une nouvelle enquête de 60 Millions de consommateurs. Plus d’infos…

Abonnés, du nouveau sur vos factures et votre espace client à compter du 1er janvier 2022.Les opérateurs fixes et mobiles devront mettre à disposition de leurs abonnés, l’équivalent en CO2 de la quantité de données qu’ils ont consommé dans le mois. Plus d’infos…

Nouveau jeu concours : avis aux fans de ballon rond, Free met à nouveau en jeu 2 billets, cette fois pour assister aux 16e de finale de la Coupe de France. Pour participer, il suffit de suivre le compte de Free et d’Eurosport, diffuseur officiel de la compétition et de retweeter. Le vainqueur pourra regarder en tribunes le derby du Nord opposant le RC Lens à Lille, le 4 janvier prochain . Le tirage au sort aura lieu le 3 janvier. Plus d’infos…