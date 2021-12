Free lance une nouvelle mise à jour de Freebox Connect pour gérer simplement le wifi

Après un passage en version bêta, une nouvelle version de l’application Freebox Connect est disponible sur Android avec quelques améliorations pour tous les abonnés Freebox.

Plus de clarté dans cette nouvelle version. L’opérateur de Xavier Niel a déployé la version 1.6.0 de son application Freebox Connect sur les smartphones Android, avec plusieurs améliorations de l’expérience utilisateur. Les développeurs annoncent ainsi que la création des clés invités dans la section “Partager mon WiFi” a été revue pour être plus claire, tout comme les informations et possibilités d’édition du réseau.

Un petit correctif a également été appliqué concernant un mauvais affichage lors de la suppression d’un profil de contrôle parental et les abonnés Freebox Delta peuvent désormais retrouver dans la section “Plus” de leur appli un lien pour découvrir Freebox Home, nouvelle appli dédiée aux capacités domotiques de la Freebox haut de gamme.

Télécharger l’application Freebox Connect pour Android

Vous pouvez retrouver notre présentation complète de Freebox Connect dans notre tuto video ci-dessous, où si vous préférez lire, voici quelques liens.