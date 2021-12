Free lance une nouvelle mise à jour de Freebox Connect, qui permet de gérer simplement le wifi

La version bêta de Freebox Connect disponible sur les smartphones Android bénéficie d’une nouvelle mise à jour.

Gérer son WiFi en quelques clics, c’est possible avec l’application officielle Freebox Connect. Les participants au programme de bêta-test sur Android reçoivent aujourd’hui un nouvel update estampillé 1.6.0 sur leurs smartphones. Cette nouvelle version devrait être prochainement proposés à tous (le programme de bêta test pour cette application étant complet).

C’est un des développeur de Freebox Connect, qui a annoncé la disponibilité de cette mise à jour en indiquant que ” suite à vos retours on a fait de belles améliorations graphiques sur les infos du Réseau et le Partage Wifi pour plus simplicité”. Et de préciser que cette nouvelle version intègre “comme d’habitude pas mal de petits fixes”.

