Abonnés Free, quelle nouveauté attendez-vous le plus en 2022 ?

La VoWiFi, l’enrichissement du forfait 2€ ou encore l’arrivée de Disney+ sur la Freebox Révolution, Univers Freebox Freebox lance un nouveau sondage afin de savoir quelle nouveautés les abonnés Free attendront le plus l’année prochaine.

L’année 2021 a été riche en nouveautés pour Free, entre le déploiement accru de la 5G et de la fibre, le lancement de l’Apple TV à prix cassé en boîtier principal pour certains et en multi-tv pour les autres, l’arrivée d’Oqee en mobilité mais aussi sur Smart TV Samsung et Android TV, ou encore la mise à disposition de nouvelles applications comme Freebox Files et Home. Sans oublier aussi l’implémentation de Disney+ et du start-over sur la Freebox Delta et le lancement de la VoLTE pour les abonnés au forfait à 19,99€/mois.

Mais qu’en sera-t-il en 2022 ? De nouvelles évolutions sont attendues, comme l’enrichissement du forfait 2€, la VoWiFi, l’eSIM pour les anciens abonnés ou encore l’intégration du service SVOD de la firme aux grandes oreilles sur la Freebox Révolution. La nouvelle année arrivant à grands pas, Univers Freebox vous propose un nouveau sondage autour d’une question : quelle nouveauté attendez-vous le plus ?

····· Sondage Quelle nouveauté attendez-vous le plus en 2022 chez Free ? L'enrichissement du forfait 2€

La VoWiFi

La VoLTE et l'eSIM pour tous

Le lancement de Disney+ sur la Freebox Révolution

Oqee ouvert à davantage d'abonnés en mobilité

La fibre et/ou la 5G chez moi

Que Free me surprenne