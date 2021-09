Free lancera la VoWiFi à destination de ses abonnés mobiles

Prévue “très prochainement” chez Free Pro, la voix sur WiFi est aussi dans les cartons chez Free Mobile. Emettre et de recevoir des appels via cette technologie même en l’absence de réseau cellulaire, sera donc possible pour les abonnés mobiles de l’opérateur.

A l’heure où ses rivaux la proposent déjà depuis près de 4 ans, Free travaille actuellement au lancement de la VoWiFi. Après quelques réticences en 2017, l’opérateur estime aujourd’hui que cette technologie fonctionne aussi bien qu’elle peut être utile aux Français. Mais avant de se mettre à la page et répondre à un besoin pour beaucoup d’abonnés, “plusieurs paramétrages spécifiques sur les numéros d’urgence sont nécessaires et quelques soucis sont à régler” , nous a confié Xavier Niel lors de convention Free le week-end dernier.

Si l’opérateur ne se risque à un éventuel délai, la VoWiFI verra bien le jour chez Free Mobile. Pour la lancer sur de bonnes bases, les répéteurs WiFi Pop joueront un rôle important. Ces derniers sont pour l’heure proposés aux abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution. Pour rappel, l’opérateur lancera la VoLTE (voix sur 4G) fin octobre.

Qu’est ce que la VoWIFI ?

Cette technologie permet de faire transiter l’ensemble de vos communications (appels et SMS/MMS) via le réseau WiFi sur lequel vous êtes connecté. Il n’est pas nécessaire d’être connecté sur sa propre box, tous les réseaux WiFi sont compatibles et ils peuvent ainsi servir de connexion de remplacement dans un immeuble où la 4G ne passe pas bien par exemple. L’intérêt réside également dans une meilleure qualité d’appel lorsque les conditions de réception sont difficiles.

Si les opérateurs proposent aujourd’hui la VoWiFi, c’est aussi pour eux un moyen de remplacer la solution femtocell, à moindre coût (Free l’a intégré à ses Freebox Révolution et Mini 4K), surtout pour les clients qui ne disposent pas de couverture mobile dans leur résidence avec l’opérateur.