Free lancera la VoLTE fin octobre

Après Orange, SFR et Bouygues, Free va enfin lancer la VOLTE à destination de ses abonnés Free Mobile. Son déploiement national est prêt.

L’arlésienne de l’opérateur ne le sera bientôt plus. Actuellement en test en interne chez Free Mobile, la VoLTE est dans les starting blocks. “ On prévoit un lancement fin octobre”, nous a déclaré Thomas Reynaud, directeur général de Free, ce matin lors de la convention annuelle de l’opérateur.

Annoncée dans un premier temps après le lancement de la 4G en roaming en mai 2019, la VolTE devait ensuite être proposée aux abonnés au lancement de la 5G en décembre dernier. La pandémie et des “réglages supplémentaires ” ont poussé l’opérateur à revoir son calendrier. “C’est une priorité absolue”, ajoute Thomas Reynaud. Cette fois sera la bonne pour les abonnés Free Mobile.

La VoLTE, c’est quoi au juste ?

Evitant le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel, la VoLTE permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation. Cette technologie donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Autre avantage, le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide (ainsi qu’un taux d’échec nettement diminué). La qualité sonore se voit aussi améliorée grâce au son haute définition.