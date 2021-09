Iliad : la maison-mère de Free rachète un nouvel opérateur

Iliad à fond sur le fixe en Pologne avec l’officialisation du rachat d’UPC Poland.

Après le rachat fin 2020 de Play, numéro 1 du mobile en Pologne, Iliad annonce ce 22 septembre acquérir le fournisseur d’accès à Internet UPC Poland. Le groupe de Xavier Niel officialise ainsi la signature “d’un accord en vue de la cession, par Liberty Global, de 100% du câblo-opérateur à Play pour une valeur d’entreprise de 7,0 milliards de zlotys “, soit 1,53 milliard d’euros.

Dans sa volonté de devenir un opérateur national convergent fixe et mobile en Pologne, Iliad rachète ainsi un opérateur de premier plan, l’un des principaux fournisseurs d’accès à Internet dans le pays avec 3,7 millions de foyers couverts en Fibre et 1,5 million d’abonnés. Ensemble, les deux opérateurs deviendront le 2e groupe télécom de Pologne, avec, pour 2020, un chiffre d’affaires combiné de 1,96 milliard d’euros et un EBITDAaL de 697 millions d’euros.

Si sa finalisation est attendue pour le 1er semestre 2022 après approbation par les autorités compétentes, la transaction sera financée en dette et trésorerie disponible au niveau de Play. Le conseil d’administration du groupe de Xavier Niel a unanimement approuvé l’opération. “Après finalisation de l’opération, UPC Poland deviendra une filiale de Play. La combinaison d’UPC Poland et de Play viendra renforcer l’innovation et l’investissement dans les réseaux de nouvelle génération pour les particuliers et les entreprises”, indique par ailleurs la maison-mère de Free qui compte bien lancer une Freebox dans le pays.

Thomas Reynaud, Directeur Général d’Iliad a déclaré: “L’acquisition d’UPC Poland s’inscrit dans une logique d’accélération des investissements dans la Fibre et consolide notre vision et notre détermination d’investir dans les réseaux et les services de nouvelles générations mobiles et fixes en Pologne. Cette ambition contribuera à la transformation numérique de l’économie polonaise et bénéficiera aux consommateurs et aux entreprises avec des offres innovantes et performantes.”