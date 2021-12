L’équipe d’Univers Freebox vous souhaite une bonne année 2022 et vous remercie de votre fidélité

Cher.e.s lectrices et lecteurs, toute l’équipe d’Univers Freebox vous souhaite une bonne année 2022. Avec toujours plus de nouveautés et un moral au beau fixe.

Que cette nouvelle année vous apporte, santé, succès et beaucoup d’informations croustillantes sur Univers Freebox et notre chaîne YouTube. La rédaction souhaite remercier l’ensemble des lecteurs et commentateurs, pour l’intérêt que vous nous portez, tous les jours, et c’est notre récompense.

Grâce à vous, Univers Freebox est un acteur majeur de l’information sur les télécoms, avec 3 millions de visiteurs uniques et plus de 12 millions de pages vues chaque mois, en ligne avec l’année dernière. 2021 a marqué aussi une véritable évolution sur notre chaîne Youtube, avec le succès de notre émission hebdomadaire Totalement Fibrés mais aussi de nos différent formats, tutoriels et le saviez-vous. Nous vous réservons d’autres surprises en 2022 avec de nouvelles émissions et une production originale afin de vous donner le sourire depuis votre canapé, sur votre smartphone ou ordinateur. Le cap des 30 000 abonnés a été franchi cette semaine et nous espérons continuer sur cette voie en votre compagnie.

Enfin, nous remercions l’ensemble des médias, acteurs de l’audiovisuel, chaînes de télévision, tous les autres opérateurs avec lesquels nous entretenons de bons rapports et les institutions, parmi lesquelles l’Arcep, l’ANFR ou encore Infranum, qui font pleinement confiance à Univers Freebox, et qui nous communiquent en permanence des informations à partager. Sans oublier la communauté de Freenautes, véritables dénicheurs d’informations.

En cette nouvelle année qui débute, nous citons les prénoms d’une partie de ceux qui font vivre Univers Freebox au quotidien : Olivier, Marjolaine, Maxime, Lucas, Adrien, Dimitri, Tibet, Ivan et tous les autres stagiaires et bénévoles. Lecteurs de la première heure, nouveaux arrivés, mordus ou néophytes, toute l’équipe d’Univers Freebox vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.