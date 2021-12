Les plus anciens modèles de Blackberry cesseront bientôt de fonctionner

Le 4 janvier prochain, les modèles de la marque Blackberry ne tournant pas sous Android ne seront plus supportés.

La fin d’une époque. Souvenez-vous du début des années 2000 où le Blackberry représentait l’une des marques phares du marché du mobile. Si les petits mobiles n’ont pas réussi à garder leur place, ils continuaient encore à vivoter dans la poche des nostalgiques, mais plus pour longtemps.

En effet, Blackberry annonce pour la fin de l’année une “fin de vie” des modèles fonctionnant sous le système d’exploitation Blacberry OS, soit ceux commercialisés entre 2001 et 2013. Concrètement, les appareils ne seront plus mis à jour, et risquent au fil du temps de ne plus permettre de passer des appels, d’envoyer des SMS ou encore de se connecter à internet. Les modèles tournant sous Android pour leur part ne sont pas concernés.

Une fin assez triste pour une marque qui avait réussi en 2009 à détenir 20% de part du marché, loin devant l’iPhone. Cependant, depuis, la marque a périclité, chutant à 0% de part de marché en 2016 pour ne jamais réussir à revenir…

Source : BFMTV