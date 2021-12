L’Union Européenne veut une connexion 1 Gigabit pour tout le monde en 2030

En cette fin d’année, l’Union Européenne met la main au portefeuille pour améliorer les infrastructures télécoms sur son territoire en débloquant un milliard d’euros sur trois ans.

De l’argent pour une connexion très rapide pour tous. La Commission européenne a adopté le 16 décembre dernier le premier programme de travail pour le volet numérique du MIE ( Mécanisme pour l’interconnexion en Europe). A la clé, un milliard d’euros investis dans les infrastructures dans les réseaux fibre et 5G à travers le territoire. Le but est affirmé : tous les foyers de l’UE doivent avoir “une connexion 1 Gigabit et toutes les zones peuplées doivent être en couvertes en 5G d’ici à 2030“.

Cette enveloppe débloquée vise notamment à encourager les investissements publics et privés dans ce domaine, via des appels à projet démarrant au début de l’année prochaine. Certains critères prioritaires ont été établis, notamment le fait que ces actions doivent soutenir le déploiement d’infrastructures permettant d’assurer une meilleure couverture 5G le long des corridors transfrontaliers ou encore le déploiement et la mise à niveau des réseaux fédérateurs (cloud, câbles sous-marins etc.).

Si l’enveloppe n’a pas vocation à couvrir l’intégralité des coûts, elle doit surtout faire office d’assistance pour des acteurs locaux chez qui le déploiement d’infrastructure est difficile.

Source : Siècle Digital