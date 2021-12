Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent connecter leurs invités très facilement à leur WiFi via un QR Code ou un SMS

Le Nouvel An approche à grand pas ! Pour les abonnés Freebox recevant des invités à domicile, voici les différents moyens de les connecter facilement à votre WiFi en toute sécurité et sans galérer.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais si vous êtes abonnés Freebox Révolution, Pop, Delta, One ou mini 4K, vous pouvez scanner un QR code afin de se connecter au Wi-Fi « invité » de manière simplifiée, au lieu d’avoir à entrer la clé WPA qui est habituellement très complexe.

Cette fonctionnalité peut se révéler très pratique dans le cadre de soirée entre amis ou de mariages par exemple, afin d’offrir un accès au Wi-Fi facilement, sans pour autant ouvrir les portes de son réseau principal. Plusieurs solutions s’offrent à vous.

L’application Freebox Connect est votre ami

Avec son application Freebox Connect lancée durant l’étét 2020 sur Android et iOS, Free simplifie la gestion du Wi-Fi et permet de partager son accès en envoyant les données de connexion ou en affichant un QR Code à flasher avec le capteur photo de son smartphone.

Il est possible de partager le Wi-Fi principal, mais également un Wi-Fi invité. Voici la marche à suivre. En haut de l’écran d’accueil se trouve l’option “Partager mes accès WiFi”, tapotez dessus. Dans le cas du Wi-Fi principal, il suffit de cliquer sur le bouton “Partager” au milieu de l’écran. Vous pourrez alors envoyer votre accès par SMS, par message privé sur Twitter ou encore par e-mail. Deuxième possibilité de partage : afficher le QR à l’écran de votre smartphone, que la personne n’aura plus qu’à flasher.

Dans le cas du Wi-Fi invité, il va d’abord falloir créer son accès dédié, en tapotant sur le bouton rouge “Créer un accès invité”.

Vous aurez à indiquer le nom de la connexion (“soirée” ou “vacances”, par exemple), le mot de passe (automatique ou personnalisé), la durée de validité (1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine ou illimité) de l’accès et le type d’accès au réseau (sans restriction ou Internet uniquement), avant de tapoter sur le bouton “Valider” en haut à droite. Vous aurez alors accès aux mêmes possibilités qu’avec l’accès Wi-Fi principal, à savoir le partage des données de connexion (SMS, Twitter, e-mail, etc.) ou l’affichage d’un QR Code à l’écran du smartphone.

Freebox OS pour les plus aguerris

Autre possibilité pour configurer le WiFi Invité, il vous suffit de vous rendre dans l’espace Freebox OS (http://mafreebox.freebox.fr/) et vous rendre dans “Paramètres de la Freebox“. Dans la catégorie “Réseau local” cliquez sur la nouvelle icône “Wi-Fi invité”. Vous pouvez choisir le nombre de périphériques autorisés à rejoindre le réseau (entre 1 et 128). Il est possible de limiter l’accès à Internet seulement ou bien autoriser également l’accès au réseau local. Si l’accès est restreint, la personne n’aura pas accès aux autres fonctionnalités du réseau (FTP, Plex etc …), la personne connectée au réseau Internet uniquement ne pourra pas voir les autres machines et services du réseau.

Durée d’accès, de quelques heures à illimitée

Il est aussi possible de restreindre en durée le réseau, de 1 heure minimum à illimité. Le champs description vous permet de décrire votre réseau afin de le repérer facilement dans la liste des différents réseaux “invité” de votre interface Freebox OS. Enfin, lorsque vous avez tout configuré à votre guise, il suffira ensuite de vous rendre sur l’interface TV de votre Freebox et de retrouver le QR Code qui sera affiché en haut à droite de l’écran. Laissez ensuite vos invités le scanner pour profiter du WiFi. Et pour les abonnés Freebox Pop, rien de plus simple le QR code de votre WiFi est directement disponible sur l’écran du serveur !