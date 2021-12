Free lance un nouveau jeu concours

Free et Eurosport remettent le couvert à l’occasion des 16e de finale de la Coupe de France de football.

Avis aux fans de ballon rond. Après avoir fait gagner des places lors des 32e de finale de la Coupe de France, Free met à nouveau en jeu 2 billets, cette fois pour assister aux 16e de finale. Pour participer, il suffit de suivre le compte de Free et d’Eurosport, diffuseur officiel de la compétition et de retweeter. Le vainqueur pourra regarder en tribunes le derby du Nord opposant le RC Lens à Lille, le 4 janvier prochain. Le tirage au sort aura lieu le 3 janvier.

[CONCOURS]

RT & follow les comptes @free et @eurosport_fr pour tenter de gagner 3×2 places pour le choc des 16e de finale de @coupedefrance, le derby du Nord @RCLens / @LOSClive le 4 janvier prochain ! 💥⚽️

TAS lundi 03/01. 🤞

Offert par Eurosport et Free avec TV by Canal. pic.twitter.com/QwFrEwUJCS

— Free (@free) December 30, 2021