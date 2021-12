Free se place derrière Orange en nombre de sites 240 Mbits/s, Bouygues Telecom est largué

Pas moins de 81% des sites Free Mobile permettent des débits de 240 Mbits/s, un meilleur ratio qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom. L’opérateur historique compte toutefois le plus de sites dans cette catégorie.

“Quels sont les opérateurs qui ont ouvert le plus de sites ? L’amélioration des performances 4G+/5G des réseaux mobiles est-elle déjà visible près de chez vous ?” Dans son nouvel observatoire sur le déploiement de la 5G et la montée en débit des réseaux mobiles sur le territoire national à fin septembre, l’Arcep a actualisé ses cartographies.

C’est l’occasion de faire le point sur les sites 5G mais aussi 4G+ déployés par Orange, Free, SFR et Bouygues . “L’évolution du nombre de sites 5G ouverts commercialement est désormais représentée selon la date d’ouverture des fréquences sur le site, et non plus selon la date d’ouverture commerciale du site” précise l’Arcep. S’il est plus judicieux de suivre le suivi mensuel de l’ANFR pour se rendre compte du déploiement de la 5G, puisque les chiffres sont actualisés en début de mois, l’observatoire trimestriel de l’Arcep, ici pour la période allant de juin à fin septembre, permet de visualiser très clairement les différentes stratégies de déploiement de chaque opérateur.

Cliquez pour agrandir

Orange premier sur les sites 240 Mbits/s devant Free Mobile

Dans le même temps, le régulateur a actualisé la cartographie des sites 240 Mb/s par opérateur au 30 septembre 2021. “Il s’agit d’un débit maximum théorique, lié à la capacité installée sur chaque site. Ainsi, dès lors qu’un opérateur a activé au moins deux bandes de fréquences en 4G sur un site donné (« 4G+ »), celui-ci est inclus dans la catégorie « 240 Mbit/s ». Le débit réel peut dépendre de nombreux paramètres, comme la distance à l’antenne ou le nombre simultané d’utilisateurs.

Cliquez pour agrandir

A ce jeu là, Orange fait cavalier seul avec 19 857 sites 240 Mbits/s sur un total de 27 283 (72%). Free Mobile progresse avec 16 826 sites sur 20 627 supports enregistrés fin septembre, soit le meilleur ratio des opérateurs (81%). Derrière, SFR peine à suivre avec 14 084 sites sur 22 776 (61%). Bouygues Telecom est largué avec 12 963 sites sur 22 636 (57%).

Illustration de cette performance de Free Mobile, notre partenaire RNC Mobile a estimé dans son dernier observatoire des débits mesurés chez les abonnés de l’opérateur, que 22,4% des tests réalisés ont dépassé les 200 Mbits/s. Aujourd’hui, près de 488 communes présentent des débits Free Mobile supérieurs à 400 Mb/s.