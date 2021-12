Abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution : les immanquables sur Canal+ Séries, offert pendant 1 an

Quoi de mieux pour profiter des congés qu’une bonne série à bingewatcher ? Les abonnés Freebox Pop, Delta et maintenant Révolution ont la possibilité de bénéficier pendant un an de Canal+ Séries gratuitement, mais il peut être difficile de trouver la bonne série parmi le large catalogue proposé. Univers Freebox vous propose sa petite sélection de programmes à (re)découvrir sur le service de SVOD.

Les créations originales de Canal+

La chaîne cryptée est connue pour proposer des programmes originaux ambitieux et qui savent conquérir le coeur du public. Certaines créations prennent un parti prix assez radical, soit dans leur scénario ou dans la réalisation, et c’est le cas de la série VTC.Elle a été tournée en vingt nuits seulement, une unité de temps (l’action se déroule entre 18H00 et 6H00 du matin) et de lieu (une voiture), une intrigue centrée quasi-exclusivement sur une héroïne résolument contemporaine… Ces ingrédients et ces choix narratifs originaux composent un huis clos à ciel ouvert, réaliste, ultra tendu, et porté par Golshifteh Farahani. Concrètement, vous suivrez donc Nora, chauffeuse de VTC, se forçant à travailler sous amphétamines pour gagner de quoi louer un appartement et récupérer sa fille. Un jour, alors qu’elle remplace son frère, la jeune femme se retrouve employée par des criminels à son insu. A essayer et à dévorer rapidement, la série ne comptant que 5 épisodes.



Pour une ambiance un peu moins tendue, vous pouvez faire confiance à l’humoriste Blanche Gardin dans sa toute nouvelle série “La meilleure version de moi-même”. Incarnant son propre personnage, Blanche souffre d’un problème digestif chronique qui la fait énormément souffrir. Après une visite chez un naturopathe qui l’a convaincu que le problème vient de son autodérision, elle décide alors d’arrêter l’humour et entre dans un voyage personnel pour devenir… une meilleure version d’elle même. Les neuf épisodes de la série sont déjà disponibles sur la plateforme.



Une autre comédie qui pourra faire passer le blues de l’hiver, plus centré autour de la famille : l’Amour Flou. Vous suivrez ainsi Romane et Philippe, qui se séparent après 10 ans de vie commune, deux enfants et un chien, pour la simple raison qu’ils ne s’aiment plus… assez. Ou plutôt qu’ils ne sont plus amoureux, mais qu’ils s’aiment encore trop pour se séparer vraiment ? C’est plutôt flou, et face à cette situation complexe émerge l’idée d’un “sépartement”, avec deux appartements séparés mais reliés par la chambre des enfants.



Et si vous êtes plus d’humeur à suivre une trame où investigation, corruption et manigances se mêlent, vous pouvez opter pour Paris Police 1900. Au tout début du XXe siècle, un jeune inspecteur est mobilisé sur une enquête importante, qui se retrouvera finalement au coeur d’une guerre de pouvoir au sein de la Sûreté.



Sans compter bien sûr les succès retentissants de la plateforme, comme le pastiche du Bachelor La Flamme, ou la série sur le monde du Rap Validé… Les créations originales de Canal+ ne manquent pas.

Des séries cultes à découvrir, ou à dévorer de nouveau

Mais si vous souhaitez simplement vous orienter vers du culte, Canal+ Séries en a dans son sac. A commencer par l’excellente série Dexter. Suivez Dexter Morgan, serial killer la nuit et … agent de la police scientifique le jour, gérer ses états d’âmes et ses rapports avec ses proches et cherchant a concilier ses pulsions meurtrières et une vie d’homme ordinaire. A voir et revoir, d’autant plus qu’une suite est actuellement en cours de diffusion ! En effet, sans spoiler, l’événement marquant de la fin de la série ne marque pas la fin de notre serial killer préféré… Vous pourrez découvrir cela dans Dexter : New blood, diffusé au rythme américain, avec actuellement 8 épisodes sortis sur 10. Les fans de la série originales ne seront pas déçus par cette suite.



Moins de meurtres, plus de drogues et de fun ? Vous pouvez suivre Nurse Jackie, l’infirmière accro aux médicaments travaillant au sein des Urgences d’un hôpital new-yorkais plutôt rude. Si elle ne manque pas d’intelligence ou d’obstination, trouver l’équilibre entre sa vie professionnelle mouvementée et sa vie personnelle n’est pas si simple… Une comédie dramatique à découvrir si vous êtes passé à côté, et à fort potentiel de bingewatching avec 80 épisodes répartis sur 7 saison.



Encore plus culte, découvrez (ou redécouvrez) les 82 épisodes de Ray Donovan. Le personnage éponyme travaille pour un cabinet d’avocats très influent, sollicité par de nombreuses familles riches de Los Angeles. Le rôle de Ray : arranger la vérité pour les médias afin de sauver des carrières. Cependant, un fantôme surgit du passé et pourrait ruiner tout ce qu’il a bâti.

Et qu’en est-il d’une bonne vieille série policière ? Canal+ Séries vous propose de vous plonger dans The Shield, la série culte du genre lancée au début des années 2000. Vous suivrez une brigade de police postée dans l’un des secteurs les plus dangereux de Los Angeles qui devra mettre en place des méthodes plutôt expéditives pour remettre de l’ordre.



D’autres pépites plus confidentielles à découvrir

Les sérievores patentés auront peut être déjà fait le tour des séries présentées ci-dessus et chercheront des programmes un peu moins connus. Cela tombe bien, Canal+ Séries n’hésite pas à propose des programmes plus originaux ou du moins ayant moins bénéficié des projecteurs. Parmi les séries plutôt récentes, vous pouvez vous essayer à It’s a Sin, qui narre la vie de Ritchie, Roscoe et Colin, débarquant à Londes en 1981. Ces trois compères vont commencer leur vie d’adulte avec un virus, qui se propage dans la communauté gay. Vous suivrez ainsi l’histoire de leurs amis, de leurs amants et de leurs familles. La série compte 5 épisodes, avec un casting aux petits oignons (notamment pour les amateurs de séries britanniques, avec des têtes bien connues comme Shaun Dooley ou le culte Stephen Fry).

Si vous êtes plus d’humeur à vous glacer le sang, nous ne pouvons que vous recommander l’intégrale de la série Hannibal, arrivée récemment sur la plateforme. Adaptée de la fameuse histoire d’Hannibal Lecter, vous suivrez la lutte psychologique et la relation extrêmement complexe entre Will Graham, spécialiste du comportement des sérial killer et son pychologue, Hannibal Lecter, cannibale froid et manipulateur. Une série à ne pas mettre devant des yeux trop sensibles, mais qui saura vous plonger dans une ambiance glaçante.



Pour se remettre de cette série, vous pourrez changer radicalement d’univers avec Starstruck. Dans cette comédie britannique, vous suivrez les périples amoureux de Jessie, habitant à Londes et cumulant deux emplois qui voit sa vie chamboulée après avoir passé la nuit avec une célébrité.

Envie d’animation ? Passez jeter un oeil aux Cahiers d’Esther. Cette série vous fait suivre la petite Esther, 10 ans, partageant ses peines, ses joies et son quotidien dans une série tour à tour drôle, émouvante, tendre ou cruelle. Il s’agit d’une adaptation de bande dessinée de Riad Sattouf.

Il ne s’agit bien sûr que d’une sélection, le catalogue est également rempli de programmes présentant des formats, des concepts et des idées différentes. On peut notamment penser aux séries courtes comme Bloqués ou Broute, qui pourront vous occuper durant une pause repas ou encore des séries documentaires comme Supervilain, retraçant l’histoire du rappeur controversé 6ix9ine. Sans compter le catalogue de Starzp, proposant de nombreuses séries comme Power, Godfather of Harlem ou encore la série horrifique The Stand, basée sur un roman de Stephen King et se tenant dans une Amérique tentant de se relever d’une épidémie meurtrière.