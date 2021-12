Free annonce offrir Canal+ Séries pendant 1 an à tous ses nouveaux et anciens abonnés Freebox Révolution

En plus des abonnés Pop et Delta, Canal+ Séries est à présent offert pendant 12 mois à tous les abonnés Freebox Révolution.

Après une période de test cet été et un premier envoi de courriels la semaine dernière, Free dévoile et officialise ce 29 décembre avec un peu de retard son cadeau de Noël pour tous les abonnés Freebox Révolution (nouveaux et actuels). Ces derniers peuvent profiter à présent de l’offre exclusive Canal+ Séries inclus pendant 12 mois. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans votre espace abonné puis dans la rubrique télévision.

Nouveau ! Pour Noël, tous les abonnés Freebox Révolution (nouveaux et actuels) peuvent profiter de l’offre exclusive CANAL+ SÉRIES inclus pendant 12 mois !

Nouveau ! Pour Noël, tous les abonnés Freebox Révolution (nouveaux et actuels) peuvent profiter de l'offre exclusive CANAL+ SÉRIES inclus pendant 12 mois !

RDV dans votre Espace Abonné/ rubrique télévision pour l'activer. 🎁🎄

Avec Canal+ Séries, vous pouvez profiter d’un large catalogue de films et séries comme les créations originales Canal+, des séries US comme la nouvelle saison de Dexter et européennes mais aussi l’intégralité du catalogue de Starzplay. Le tout accessible aussi sur myCanal.

Pour rappel, les abonnés Freebox Révolution, anciens comme nouveaux, bénéficient eux aussi de 6 mois offert à Amazon Prime pendant 6 mois. Les nouveaux souscripteurs à la vente privée Freebox Révolution avec TV by Canal à 9,99€/mois pendant, peuvent aussi profiter de ces deux services offerts.