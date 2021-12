Mise à jour des promos, cadeaux, chaînes et services offerts sur les Freebox

Univers Freebox fait le tour des bons plans en cours pour les abonnés Freebox : Amazon Prime offert aux abonnés Freebox Révolution, mais aussi Canal+ Séries. Canal multiplie les promos, alors que Free frappe fort avec une vente privée alléchante.

Pendant les vacances de Noël, les promos et cadeaux ne manquent pas sur les Freebox. Alors qu’est-ce que les abonnés peuvent se mettre sous la dent actuellement ?

Amazon Prime offert à tous les abonnés Freebox pendant 6 mois

Depuis le 7 décembre, les abonnés Freebox Révolution bénéficient d’une offre exceptionnelle avec 6 mois d’abonnement Amazon Prime offerts, puis 5,99€/mois, sans engagement, pour toute nouvelle souscription à l’option dans leur Espace Abonné. Bonne nouvelle, la gratuité d’Amazon Prime concerne aujourd’hui autant les nouveaux abonnés Freebox Révolution et que les anciens. Avec cette offre, des millions de clients vont pouvoir profiter de tous les avantages Amazon Prime sans débourser un centime :

Prime : Prime Video : des milliers de films et séries populaires, pour toute la famille, à regarder et à télécharger.

Amazon Music Prime : 2 millions de titres sur tous les appareils, sans publicité. Disponible en France métropolitaine uniquement.

Avantages de livraison : la livraison prioritaire gratuite (ou 0.01€ par livre) et la livraison en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles.

Prime Reading : des centaines d’ebooks à emprunter. Des romans, des polars, des bandes dessinées ou encore des livres pour enfants.

Prime Gaming : des jeux tous les mois, du contenu exclusif, des abonnements à une chaine Twitch, et bien plus encore.

Accès Prioritaire aux Ventes Flash : un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des Ventes Flash éligibles.

Amazon Photos : stockage gratuit et illimité de photos.

Audible : les deux premiers livres audio sont gratuits.

Courses alimentaires : livraison et/ou retrait Drive, le jour même, des courses du quotidien avec nos partenaires tels que Monoprix et Casino.

La Freebox Révolution à prix cassé sur Veepee avec Canal+ Séries offert pendant 1 an et Amazon Prime pendant 6 mois

Une nouvelle vente privée de Free a été lancé le 6 décembre et doit prendre fin demain à 6h. Pour les retardataires, l’abonnement Freebox Révolution avec TV by Canal est proposé sur Veepee.fr, à 9,99€/mois durant un an puis 39,99€/mois et inclut pour la première fois le service SVoD Canal+ Séries offert durant 12 mois. Ce n’est pas tout puisqu’ Amazon Prime et son armada de services est quant à lui gratuit durant 6 mois, comme c’est le cas pour les autres abonnés Freebox Révolution.

Pour les enfants, le pack Kids passe à 0,99€/mois jusqu’à la fin de l’année

Un bon plan pour les vacances de la Toussaint et de Noël, Free propose aux abonnés Freebox détenteurs de Freebox TV ou TV OQEE by Free et sous réserve d’éligibilité au service TV, valable pour toute nouvelle souscription jusqu’au 15/11/21, son Pack Kids à 0,99€/mois, au lieu de 1,99€ jusqu’au 31 décembre inclus.

Comprenant une sélection des meilleurs chaînes pour enfants comme Boomerang (144), Bommerang+1 (145) , Boing (153) mais aussi les services Boomerang Illimité (166) et Boing Illimité 165, ce bouquet sera facturé 0,99€/mois, au lieu de 1,99€ jusqu’au 31 décembre inclus. Idéal pour suivre les aventures de Bugs Bunny, Tom et Jerry, Scooby-Doo, Taffy, Grizzy et les Lemmings, ou encore Les Lapins crétins, Ninjago, Les As de la Jungle, Trollstopia, Capitaine Superslip et bien d’autres encore.

La chaîne Melody TV offert à beaucoup d’abonnés Freebox

Les légendes de la musique des années 60 à 90 sur Melody TV en clair chez Free en décembre sur le canal 262. Pour ses 20 ans, cette chaîne, créée en 2001, a décidé d’offrir pendant 1 mois le meilleur des décennies musicales avec une semaine disco en bonus sur les box des opérateurs. Si la période de gratuite doit s’étendre jusqu’au 3 janvier, certains abonnés Freebox n’y ont pas droit. La mise en clair n’est pas disponible sur Player Pop et Apple TV. Autrement dit, les abonnés Freebox Pop et Delta ne sont pas concernés par cette offre s’ils ont opté pour l’un de ces boîtiers TV. La chaîne est habituellement proposée à la carte à 4,5€/mois.

Disney+ offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop, Delta, One, et mini 4K

Disney+ est la plateforme de streaming de référence pour voir et revoir les séries, films et documentaires les plus appréciés issus des catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et maintenant Star. Les abonnés Freebox Pop, Delta, One et mini 4K bénéficient d’une offre exceptionnelle, ce service SVOD leur est offert pendant 6 mois puis 8,99€/mois, sans engagement. La période de gratuité commence lors de son activation sur l’Espace abonné Freebox. Attention, l’offre prend fin le 31 décembre

Canal+ Séries offert aux abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution

Les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet mais aussi Révolution bénéficient du service de SVoD Canal+ Séries est offert pendant 12 mois (au lieu de 9,99 euros par mois pour 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal). L’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue de la période. A noter d’ailleurs que les contenus de la plateforme Starzplay sont désormais inclus dans l’offre de la filiale de Vivendi.

L’activation de ce service offert entraine cependant un problème : il coupe l’accès aux chaînes Canal+ pour ceux qui y sont abonnés. Pour débloquer la situation il faut contacter le service client de Canal+ qui réactivera les chaînes Canal+ sur la Freebox. Mais supprimera par la même occasion l’accès à Canal+ Séries. Selon l’assistance Canal, il n’est pas possible de bénéficier des 2 offres en même temps. A vous de faire votre choix.

Des promos chez Canal+ accessibles aux abonnés Freebox

Avis aux amateurs de grand et petit écrans, Canal+ a lancé ce mois-ci une nouvelle promos sur son pack Ciné Séries, incluant ses chaînes classiques (Canal+ Séries, Docs, kids et Decalé) ainsi que Disney+, Netflix, OCS et le catalogue StarzPlay. Cette promo est disponible sur tous les supports, y compris les Freebox, pour un montant mensuel de 25.99€ avant de rebasculer à 35.99€/mois. A noter cependant, pour en bénéficier il est nécessaire de s’engager durant 24 mois, vous disposez de 30 jours pour changer d’avis.

Mais la filiale de Vivendi ne s’est pas arrêtée en lançant deux autres promos jusqu’au 31 décembre, cette fois sur le site d’e-commerce Showroomprivé. Affichée à 9€/mois durant deux ans au lieu de 24,99€/mois, la première offre intègre non seulement les chaînes Canal+ et Canal+ Décalé, mais aussi Canal+ Docs, Kids et Séries.

Une deuxième promotion est aussi proposée à 14€/mois pendant deux ans au lieu de 30,99€/mois. Plus complète, celle-ci inclut les mêmes chaînes avec en supplément Canal+ Cinéma, Canal+ Sport ainsi que les canaux digitaux Canal+ Premier League, Canal+ Formula One, Canal+ TOP 14 et Canal+ Moto GP.

Dans les deux cas, les frais d’accès sont offerts, et ce n’est pas tout puisque l’application myCanal est incluse tout comme Cafeyn. L’option TV+ donnant accès à 60 chaînes est offerte pendant 2 mois, puis facturée 10€/mois.

Abonnés Freebox : trois services à essayer gratuitement sur votre Apple TV 4K

Avec l’intégration cet été dans ses offre Pop et Delta du dernier boîtier d’Apple à prix mini mais aussi en multi-tv pour les autres, Free est le seul opérateur a proposer l’accès à trois services de la marque à la pomme qui peuvent vous intéresser et ce gratuitement pendant trois mois, à savoir Apple Music, Apple+ (séries et films), et Apple Arcade soit 200 jeux à essayer.

Abonnés Freebox : vous aimez les périodes d’essai ?

Beaucoup de services SVOD sont disponibles sur les Freebox et souvent des périodes d’essai sont offerts afin de découvrir et se familiariser. Cela se passe Amazon Channels (Prime Video) où sont proposés une semaine à 1 mois offert comme pour Madelen (Ina) Shadowz, Filmo TV, MUBI, Benshi, Starzplay, Univers Ciné, Hayu, Kitchen Mania, Outbuster, Geo television, Queerscreen, Spicee.

Un mois de Youboox Premium offert aux abonnés Free

Lancée en avril 2020, l’offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse (Libération, L’Équipe, Le Figaro, Les Echos, L’Express, Sciences et Avenir, Paris Match, Elle, Les Inrockuptibles).

Actuellement, l’abonnement présenté comme une déclinaison de l’offre Youboox Premium standard, est offert pendant 1 mois par Free à ses abonnés avant de passer à 7,99€/mois, sans engagement. Il suffit de se rendre sur votre espace abonné pour en bénéficier.

Le service Amazon Music Unlimited offert pendant trois mois



De la haute définition sur plus de 70 millions de titres mais aussi du Hi-Res sur quelques millions de morceaux. Laissez vous tenter par Amazon music Unlimited, les trois premiers mois sont offerts pour toute souscription avant de passer à 9,99€/mois. Pour en profiter, rien de plus simple, il suffit de se connecter à son compte Amazon Prime et d’activer la période d’essai sur la page du nouveau service.

Le premier épisode de la saison 9 de Dexter offert sur l’Aktu Free

A l’occasion du lancement de la saison 9 de Dexter sur Canal+, Free permet de découvrir gratuitement le premier épisode de cette série mythique directement sur l’Aktu Free. Cette offre ne concerne pas les abonnées Freebox Pop, Freebox Delta avec Player Pop ou Apple TV et sur Smart TV. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. S’agissant de la Freebox Delta et mini 4k, sélectionnez l’icône “AKTU Free” depuis le menu Home.