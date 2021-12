Oqee sur smartphones et Apple TV séduit les abonnés Freebox

Oqee a commencé à se déployer en dehors de l’écosystème Freebox cette année et les abonnés y ayant accès ne s’y trompent pas. Nous vous avions interrogé sur votre utilisation de l’interface TV de Free et vos supports habituels, le résultat est assez homogène.

En près d’un an et demi d’existence, Oqee a déployé ses ailes pour s’installer sur de nombreux supports autre que la Freebox Pop, mais les utilisez-vous ? Voici la question qu’Univers Freebox vous a posé une vingtaine de jours auparavant et les abonnés semblent donc adopter chaque support de manière assez équitable.

Au total, 3903 internautes ont répondu à notre sondage à choix multiple, permettant de donner jusqu’à 5 réponses (une pour chaque équipement compatible avec Oqee). Sans grande surprise, l’option ayant récolté le plus de réponses (37%) est le cas où les sondés n’utilisent pas Oqee. Un résultat assez logique : les abonnés Freebox Révolution ou mini 4K n’ayant pas opté pour une option multi-TV et/ou un téléviseur Samsung ne peuvent pas y accéder et les abonnés Freebox Révolution représentent près de la moitié des abonnés Freebox. D’autres cas de figure comme le fait de ne pas utiliser regarder la télévision ou de ne pas utiliser son player peuvent également être intégrés dans cet échantillon.

Cependant, du côté des utilisateurs de l’interface, le résultat est bien plus homogène. Si l’on aurait pu s’attendre à une domination écrasante de la Freebox Pop, celle-ci représente 32% des réponses apportées au sondage. Si elle reste bien sûr l’appareil le plus utilisé pour Oqee, la dernière Freebox est cependant suivie de très près par l’utilisation sur smartphone. Lancée en juillet dernier, l’application Oqee by Free disponible pour les abonnés Freebox Delta et Pop sur Android et iOS a séduit 29% des sondés.

Viennent ensuite les supports “fixes” plus récents. En effet, l’opérateur de Xavier Niel s’est également attelé à déployer son interface sur d’autres systèmes d’exploitation et notamment chez Apple, où 22% des sondés ont répondu adopter Oqee sur l’Apple TV 4K. Le fait que Free la propose comme player principal pour ses abonnés Freebox Delta et Pop et en player secondaire pour les abonnés Freebox Révolution et mini 4K, à prix cassé y joue certainement pour beaucoup. Surprise, malgré son lancement en bêta très récent et le fait que son accès soit réservé aux abonnés Freebox Delta et Pop dont l’appareil tourne au moins sous Android 8, l’application disponible sur Android TV représente 19% des réponses au sondage. Enfin, bien qu’il s’agisse du premier support en dehors des Freebox sur lequel Free a lancé Oqee, les Smart TV Samsung ne représentent que 10% des réponses. Le coût d’un tel téléviseur et la concurrence sur le marché des téléviseurs connectés peut expliquer que l’écosystème Samsung TV ne soit pas très représenté et ce malgré l’extension de la compatibilité d’Oqee pour tous les abonnés Freebox.

Si la Freebox et le mobile reste des moyens privilégiés d’accéder à Oqee, l’utilisation sur des supports extérieurs à l’écosystème de Free n’est ainsi pas négligeable. A noter, certains types d’appareils manquent encore à l’appel, notamment les consoles de jeux ou encore une version navigateur.