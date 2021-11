Les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, One et Crystal peuvent désormais accéder gratuitement à Oqee sur les Smart TV Samsung

L’application TV Oqee by Free s’ouvre un peu plus aux abonnés Freebox.

Les abonnés Freebox Pop et Delta ne sont plus les seuls à pouvoir profiter d’Oqee sur les Smart TV Samsung. L’interface maison de Free donnant accès à 220 chaînes, aux replays et à l’enregistrement dans le cloud, est à présent disponible sans surcoût pour les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, One et Crystal, nous apprend l’opérateur. Deux conditions sont requises, la première est de disposer d’une TV connectée de la marque sud-coréenne de 2018 à 2021 équipée au minimum de Tizen 4.0. Et la seconde, d’utiliser une connexion Free.

En mars dernier, l’application Oqee a d’abord intégré les Smart TV Samsung avant d’être proposée en mobilité sur iOS et Android ou encore sur l’Apple TV aux seuls abonnés Freebox Pop et Delta. Une version Android TV est dans les tuyaux, mais les équipes d’Oqee ne sont pas en mesure de communiquer une date de lancement, cette version nécessitant des validations spécifiques à chaque plateforme.