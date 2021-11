Molotov et ses 70 chaînes à moitié prix pour le Black Friday

La formule Molotov Plus est en promotion avec au programmes plus de 70 chaînes, la 4K et 700 films pour moins de 2€/mois pendant six mois.

“Voyez plus grand” avec Molotov, la plateforme OTT propose exceptionnellement son offre payante la plus abordable pour 1.99€/mois pendant six mois, sans engagement. Une fois la période promotionnelle passée, vous basculerez au tarif habituel de 3.99€/mois, toujours sans engagement.

Dans ce pack, vous obtiendrez donc l’accès à 70 chaînes incluses, avec une possibilité d’enregistrement dans le cloud, ainsi que 700 films par ans et la possibilité de lire en hors connexion. Parmi les chaînes proposées ont peut retrouver des chaînes habituellement payantes comme RTL9, TV5 Monde, Action de Mediawan, Gong, Mezzo ou encore la sélection de chaînes musicales Trace.

En tant que résident français, vous aurez également accès à ces chaînes à travers l’Europe en HD et en 4K (sur les chaînes compatibles) et sur jusqu’à 4 écrans en simultané. Pour rappel, l’application Molotov est disponible sur PC, mobile Android et iOS, mais également sur Android TV et Apple TV.