Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free dévoile son (triple) jeu, une aide bienvenue pour les abonnés Freebox

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

23 novembre 2006 : Free Assistance vient à votre secours

Le service d’assistance pour les freenautes a fêté cette semaine ses 15 ans. Dans un but d’améliorer son service client, l’opérateur de Xavier Niel a créé son site web Free Assistance le 23 novembre 2006. Celui-ci proposait un chat, une FAQ et également une fonctionnalité d’assistance vidéo pour accompagner ses abonnés en cas de problème. Le site a bien évolué depuis en proposant notamment des pages dédiées aux nouvelles freebox sorties depuis, mais toutes ces fonctionnalités sont encore disponibles aujourd’hui.

Free se dotera également d’une assistante virtuelle un an plus tard.

24 novembre 2000 : la Playstation 2 débarque en Europe

Le plus gros anniversaire de cette semaine pour les gamers européens c’est bien sûr le lancement de la Playstation 2 par Sony en Europe, le 24 novembre 2000. Cette console reste encore aujourd’hui la console de jeu la plus vendue de tous les temps, de nombreuses licences devenues cultes ont émergés dessus et elle est dorénavant ancrée dans la mémoire collective. Entre les divers opus de Tomb Raider, le lancement de God Of War ou encore certains volets de la saga Grand Theft Auto, Sony annonce avoir déployé plus de 10 000 titres sur cette console. Et vous, quel est votre meilleur souvenir de la Playstation 2.



26 novembre 2013 : Free Mobile étend l’horizon pour les Freenautes

Free a enrichi ses offres mobile en permettant à ses abonnés de franchir les frontières, au moins par la voix. Depuis son lancement l’opérateur de Xavier Niel proposait les appels vers fixes et mobiles pour les Etats-Unis, le Canada, l’Alaska, Hawaï et aussi la Chine. Le 26 novembre 2013, sans changer le prix de ses offres, Free rajoutait de nombreuses destinations incluses, dans son offre. Les abonnés Free Mobile pouvaient alors appeler vers tous les continents : Afrique, Europe, Amérique, Asie et Océanie. Voyage, voyage…

Voici la carte des destinations incluses en 2013

26 novembre 2019 : Netflix débarque sur la Freebox mini 4K

Une première arrivée du géant du streaming sur une Freebox historique ! Le 26 novembre 2019, Fre annonce la disponibilité de Netflix sur toutes les Freebox mini 4K. La plateforme numéro 1 de SVOD était à l’époque réservée aux Freebox Delta et One, où la formule essentielle était d’ailleurs incluse. Les abonnés Freebox équipés du player taille mini de Free pouvaient ainsi opter pour une option dédiée et profiter de l’intégralité des contenus de la plateforme directement depuis leur téléviseur. L’arrivée sur Freebox Révolution viendra quelques jours plus tard.

27 novembre 2003 : Free annonce son offre “triple play”

C’est le 27 novembre 2003 que la société Free publie un communiqué de presse présentant une offre unique : un abonnement comprenant la téléphonie, l’internet mais aussi un nouveau service inclus depuis… la télévision. En somme,ce jour correspond à la date de naissance des offres triple-play que l’on connait tous aujourd’hui. Ainsi, pour 29.99€ par mois, Free proposait un abonnement comprenant l’accès à l’ADSL, un modem et donc l’accès à 100 chaînes de télévisions… Une première, qui chamboulera le marché !

La toute première Freebox qui allait proposer cette offre révolutionnaire