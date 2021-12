LG présente une nouvelle technologie d’affichage sur ses écrans OLED pour 2022

A l’approche du CES 2022, le salon pour présenter de nombreuses innovations, LG présente une nouvelle génération d’écrans OLED.

Plus de luminosité et une qualité d’image améliorée. L’un des principaux acteur des écrans a profité de son évènement LG Science Park pour présenter un avant-goût de la nouvelle génération de téléviseurs OLED avec OLED.EX, développé par LG Display, qui fournit des dalles pour de nombreux fabricants.

Le suffixe EX allant pour Evolution et eXperience, est le nom de cette technologie développée depuis 10 ans dans les laboratoires de la firme coréenne dans le but de faire taire les critiques émises face à l’OLED, lancé en 2013. Face à un manque de luminosité noté par les habitués de l’OLED, LG veut ainsi proposer des diodes capables d’émettre une lumière plus intense et de conserver une bonne efficacité sur la longueur, tout en résistant mieux à la chaleur. Ainsi, LG Display annonce une luminosité en progrès de 30% ainsi que des couleurs plus vives, plus longtemps. La rétention d’image (ou “image fantôme”) sur l’écran devrait également être moins présente.

Autre atout pour OLED EX, son design qui lui permet encore de réduire l’épaisseur des téléviseurs d’environ 30%, mais ce n’est pas tout. LG Display évoque également l’élaboration d’un algorithme inédit, fondé sur le machine learning pour contrôler et optimiser chaque pixel de la dalle, y compris pour les 33 millions de pixels équipant les téléviseurs 8K UHD. Cette nouvelle technologie sera intégrée à l’ensemble des dalles fabriquées dans ses usines de Chine et de Corée du Sud, dès le second trimestre 2022.