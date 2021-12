Spotify repousse encore son offre haute définition

Prévue pour l’année 2021, l’offre Spotify HiFi ne verra finalement pas le jour cette année et s’est vu repoussée à une date indéfinie.

C’était pourtant l’un de ses projets majeurs de l’année, Spotify annonçait au début de l’année vouloir proposer aux abonnés les plus audiophiles de bénéficier, moyennant un paiement, de bénéficier des musiques en qualité CD (16 bits, 44,1 KHz), mais le projet est finalement repoussé. Sans pour autant abandonner complètement l’idée, la formule semble cependant avoir été mise de côté.

“Les artistes et les fans nous ont indiqué que Spotify HiFi était important pour eux. Nous sommes d’accord et nous avons hâte de proposer l’expérience Spotify HiFi à nos utilisateurs premium à l’avenir, mais nous n’avons pas plus de détails à partager.” explique le géant suédois dans les pages de Golem, média allemand. Le marché est pourtant en pleine transformation, avec de nouvelles fonctionnalités implémentées dans plusieurs des plateformes, une hausse des prix chez Deezer, l’intégration de la qualité “lossless” pour le catalogue d’Apple Music…

Et la haute qualité s’est vue proposée aux alentours de 9.99€/mois par Amazon et Apple Music par exemple. Cependant, si Spotify mettait en place la qualité HiFi, il pourrait ainsi se retrouver à perdre des abonnés face à d’autres services proposant une qualité équivalente.

Source : via Frandroid