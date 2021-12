Box internet et forfaits mobiles : Free et Sosh champions 2021 dans une nouvelle enquête de 60 Millions de consommateurs

Comme les foyers français jugent leur opérateur après souscription ? Pour répondre à cette question, 60 Millions de consommateurs dévoile le résultat d’une enquête menée auprès de 2000 personnes. Free remporte la partie sur le fixe quand Sosh vole la vedette à Orange sur le mobile.

A l’heure où Orange, Free, SFR et Bouygues enchaînent les offres sur le fixe ou sur le mobile, à coup de gigas supplémentaires, de services inclus ou offerts temporairement, avec débits plus élevés pour certains ou encore des prix plus avantageux, mais qu’en est-il de la satisfaction des clients une fois l’abonnement souscrit ? De manière globale, ressort de la nouvelle enquête de 60 Millions de consommateurs, des problèmes déjà connus de raccordements sur la fibre : “Ce point concerne la moitié des clients des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) interrogés. La mise en service d’une connexion fixe devrait désormais être une formalité, au même titre qu’un raccordement au gaz et à l’électricité”, note l’association, surtout à l’heure où plus de la moitié des abonnements fixes sont FTTH dans l’Hexagone.

Pour près d’un tiers des abonnés fibre ayant répondu au sondage, l’activation s’est faite en trois jours au maximum. Mais pour 46%, le délais est passé à une semaine. Pire encore, 26% des clients d’Orange ont dû patienter plus de deux semaines. “Cela s’explique probablement par le fait que l’opérateur historique possède le réseaule plus étendu et qu’il est parfois le seul présent dans des zones où le raccordement est plus complexe à effectuer”, estime l’enquête.

Sur le mobile, pas de soucis de branchement mais “des problèmes de délais trop longs avant la mise en route de l’accès ou des difficultés lors de l’activation de la carte SIM”, pour 28% des abonnés SFR.

SFR dans le rouge

L’opérateur au carré rouge et sa filiale Red by SFR sont par ailleurs très à la traîne sur tous les indicateurs à la fois sur le fixe et le mobile avec des notes de 8 à 9,9/20 sur le service client. La satisfaction des abonnés n’est pas au rendez-vous avec un score inférieur à 10 pour l’un et supérieur à 12 pour l’autre, très loin derrière leurs rivaux. La qualité de service est aussi jugée décevante, Red by SFR s’en sort bizarrement un peu mieux sur le mobile et les box (téléphone) alors que le réseau est le même que sa grande soeur.

Orange et Sosh, les valeurs sûres

Du côté d’Orange, les performances sont au rendez-vous sur les deux segments avec des notes supérieures à 16/20 sur tous les indicateurs, qualité de service, internet, disponibilité du réseau, service client et satisfaction.

Sa marque Sosh se démarque aussi et fait même mieux que sa maison-mère sur le mobile avec une appréciation globale de 18/20. « Il est vrai qu’elle s’appuie sur le même réseau, régulièrement classé comme le plus performant par l’Arcep, tout en proposant des tarifs plus abordables », note 60 Millions de consommateurs, qui en fait son opérateur champion sur le mobile.

Free champion sur le fixe

Pour sa part, Free prend la troisième place sur les forfaits mobiles devant Bouygues Telecom, les deux opérateurs sont « appréciés pour la qualité de leurs appels téléphoniques, mais un peu moins pour leur connexion » avec des notes comprises en 14 et 15,9/20. La satisfaction des abonnés est toutefois plus élevée chez l’ex-trublion.

L’opérateur de Xavier Niel se démarque davantage sur le fixe: « c’est le fournisseur d’accès à Internet qui obtient la meilleure note de satisfaction globale de la part des abonnés de notre panel. Ils apprécient particulièrement la rapidité de sa connexion et la qualité des appels passés depuis la box », note l’association. le FAI prend la première place avec une note de 17/20.

Sur tous les registres, de la qualité de la connexion Internet, avec un chargement plus rapide des pages Web et des vidéos en streaming, des images affichées à la télévision, Free est Orange mènent la danse. Derrière Sosh, Bouygues Telecom ne fait pas d’étincelles. Sa hotline et celle d’Orange sont toutefois les plus réactives avec 42% des clients pris en charge en moins de cinq minutes.

Dans cette enquête réalisée sur Facebook et Instagram auprès d’un panel de 1000 abonnés à un FAI et 1000 à un opérateurs mobiles, d’autres enseignements méritent d’être mis en exergue. Il apparaît que la résiliation semble le moins compliquée chez Orange. En revanche, “SFR (respectivement 32 % et 26 %) et Bouygues (29 % et 16 %) donnent plus de fil à retordre sur le front de la résiliation”. La difficulté à stopper la facturation après leur départ reste l’un des motifs principaux.

Source : enquête 60 Millions de consommateurs à retrouver dans le mensuel N°576 de janvier 2022.