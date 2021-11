Netflix dévoile son calendrier de l’avent, pleins de nouveautés à découvrir en décembre

A un mois pile de noël, Netflix dévoile les nouveautés à découvrir tant films que séries tout au long du mois de décembre.

1er décembre

Braqueurs : film de Julien Leclercq avec Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Redouane Behache.

Synopsis : Yanis, Eric, Nasser et Frank forment l’équipe de braqueurs la plus efficace de toute la région Parisienne. Entre chaque coup, chacun gère comme il peut sa vie familiale, entre paranoïa, isolement et inquiétude des proches. Par appât du gain, Amine, le petit frère de Yanis, va commettre une erreur… Une erreur qui va les obliger à travailler pour des caïds de cité. Cette fois, il ne s’agit plus de braquer un fourgon blindé, mais un go-fast transportant plusieurs kilos d’héroïne. Mais la situation s’envenime, opposant rapidement braqueurs et dealers…

Perdus dans l’espace S3 : série créée par Matt Sazama, Burk Sharpless avec Molly Parker, Toby Stephens, Maxwell Jenkins (II).

Synopsis : “les enjeux seront plus élevés que jamais et les instincts de survie de la famille Robinson seront mis à l’épreuve. Après un an d’être pris au piège sur une planète mystérieuse, Judy (Taylor Russell), Penny (Mina Sundwall), Will (Maxwell Jenkins) et le Robot (Brian Steele) doivent mener les 97 jeunes colons dans une déchirante évacuation – mais pas avant que des secrets ne soient découverts qui changeront leur vie à jamais. Pendant ce temps, John (Toby Stephens) et Maureen (Molly Parker) – avec Don (Ignacio Serricchio) à leurs côtés – doivent lutter contre des obstacles écrasants alors qu’ils tentent de retrouver leurs enfants…”

The power of the dog : film de Jane Campion avec Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons.

Synopsis : Originaires du Montana, les frères Phil et George Burbank sont diamétralement opposés. Autant Phil est raffiné, brillant et cruel – autant George est flegmatique, méticuleux et bienveillant. À eux deux, ils sont à la tête du plus gros ranch de la vallée du Montana. Une région, loin de la modernité galopante du XXème siècle, où les hommes assument toujours leur virilité et où l’on vénère la figure de Bronco Henry, le plus grand cow-boy que Phil ait jamais rencontré. Lorsque George épouse en secret Rose, une jeune veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête d’anéantir celle-ci. Il cherche alors à atteindre Rose en se servant de son fils Peter, garçon sensible et efféminé, comme d’un pion dans sa stratégie sadique et sans merci…

Jojo’s Bizarre Adventure : Stone Ocean : série créée par Naokatsu Tsuda, Ken-Ichi Suzuki avec Kensho Ono, Yuichi Nakamura, Junici Suwabe.

Synopsis : 2011, Jolyne Kujo est accusée d’un meurtre qu’elle n’a pas commis. Elle accepte d’en endosser la responsabilité pour voir sa peine réduite. Elle est donc envoyée dans une célèbre prison pour femmes : Green Dolphin en Floride où, à cause d’un entaille faite par une pierre que lui fut transmise par son père Jotaro Kujo, elle commence à développer un étrange pouvoir. Arrivera à-t-elle à s’enfuir grâce à sa nouvelle capacité ? Qui sont ces hommes restés fidèles à Dio malgré les deux décennies écoulées depuis sa mort ?

Good Doctor S1 à 3 : série créée par David Shore avec Freddie Highmore, Fiona Gubelmann, Antonia Thomas.

Synopsis : Atteint du syndrome d’Asperger ainsi que de celui du savant, le chirurgien Shaun Murphy, fraîchement diplômé, rejoint un prestigieux hôpital de San José. Livré à lui-même, il éprouve des difficultés à s’intégrer à l’équipe. Mais en mettant son incroyable don au service de ses patients, ce jeune prodige suscite vite de l’admiration chez certains de ses pairs. D’autres, en revanche, n’attendent qu’une erreur de sa part pour le mettre hors course.

Taxi Driver : film de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Jodie Foster, Harvey Keitel.

Synopsis : Vétéran de la Guerre du Vietnam, Travis Bickle est chauffeur de taxi dans la ville de New York. Ses rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à peu perdre la tête. Il se charge bientôt de délivrer une prostituée mineure de ses souteneurs.

Le redoutable : film de Michel Hazanavicius avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo.

Synopsis : Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde.

Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément passant de cinéaste star en artiste maoiste hors système aussi incompris qu’incompréhensible.

2 décembre

Que souffle la romance : film de Michael Mayer avec Michael Urie, Philemon Chambers, Luke MacFarlane.

Synopsis : Les des remarques de sa famille au sujet de son célibat, Peter décide de convaincre son meilleur ami Nick de l’accompagner pour les vacances de Noël et de faire croire qu’ils sont en couple. Mais la mère de Peter a d’autres projets pour sa progéniture et lui arrange un rendez-vous avec son séduisant coach, James. Mais rien ne se passe comme prévu.

3 décembre

La Casa de papel Partie 5 vol 2 : série créée par Alex Pina avec Alvaro Morte, Ursula Corbero,Pedro Alonso.

Synopsis : Le gang est enfermé dans la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures. Les braqueurs ont réussi à sauver Lisbonne, mais ils s’apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres, après avoir perdu l’un des leurs. Le Professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il ne sait pas comment s’évader. Et au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit, bien plus puissant que tous ceux qu’ils ont affronté jusque-là : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire se rapproche, et ce qui avait commencé comme un braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte…

La cassette : film de Valérie Weiss avec Julie Bowen, Gemma Brooke Allen, Jackson Rathbone.

Synopsis : À la veille de l’an 2000, Beverly Moody, une orpheline de 12 ans assez mal dans sa peau, découvre sur une cassette endommagée une compilation créée par ses parents lorsqu’ils étaient adolescents. Élevée par sa grand-mère Gail, elle-même devenue mère à l’adolescence et incapable de parler de sa fille décédée, Beverly voit en cette compilation une occasion d’en savoir plus sur ses parents. Elle décide donc de retrouver toutes les chansons de la liste. Au fil de ses recherches, elle se lie d’amitié avec Ellen, sa voisine excentrique, Nicky, une dure à cuire redoutable, et Anti, un disquaire grincheux qui détient la clé pour retrouver chaque morceau de la compilation, et pour resserrer les liens entre Gail et Beverly.

Le Grinch (2018) : film d’animation de Scott Mosier et Yarrow Cheney avec Laurent Lafitte, Lior Chabbat, Nicolas Marié.

Synopsis : Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

Jurassic World : la colo du crétacé S4 : série d’animation créée par Zack Stentz avec Paul-Mikel Williams, Jenna Ortega, Ryan Potter.

Synopsis : 6 adolescents sont envoyés dans un nouveau camp d’aventures sur Isla Nublar, mais lorsque les dinosaures de l’île font des ravages, les campeurs se retrouvent coincés sur place. Coupés du monde extérieur, ils doivent apprendre à faire connaissance pour survivre.

6 décembre

Voir S1 : série documentaire de David Fincher.

Synopsis : une nouvelle série documentaire d’essais visuels célébrant le cinéma, dans l’esprit d’un des maîtres modernes du cinéma.

7 décembre

La famille Claus 2 : film de Ruben Vandenborre avec Jan Decleir, Mo Bakker, Josje Huisman.

Synopsis : Jules Claus s’est réconcilié avec Noël et prépare la saison la plus chargée de l’année avec son grand-père. Tout se déroule comme prévu jusqu’à ce que Jules reçoive une lettre un peu particulière contenant une question qui l’intrigue.

15H17 pour Paris : film de Clint Eastwood avec Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos.

Synopsis : Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu’un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s’attache à leur parcours et revient sur la série d’événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une amitié d’une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers …

8 décembre

Titans S3 : série créée par Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Geoff Johns avec Brenton Thwaites, Anna Diop, Ryan Potter.

Synopsis : Alors qu’ils s’efforcent de rester unis, les Titans sont perturbés par Red Hood, un nouvel adversaire mystérieux, bien décidé à détruire Gotham City une fois pour toutes.

9 décembre

Asakusa Kid : film de Hitori Gekidan avec Yûya Yagira, Yo Oizumi, Mugi Kadowaki.

Synopsis : Avant de percer, Takeshi Kitano a appris les ficelles du métier auprès du génie de l’humour Fukami. Mais alors que sa notoriété croît, celle de son mentor s’essouffle.

Shaman King P2 : série adaptée du shônen de Hiroyuki Takei.

10 décembre

Impardonnable : film de Nora Fingscheidt avec Sandra Bullock, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal.

Synopsis : Libérée de prison après avoir purgé sa peine pour un crime violent, Ruth Slater retrouve une société qui refuse de lui pardonner son passé. Sévèrement jugée par ceux qui jadis l’entouraient, elle place son seul espoir de rédemption dans des retrouvailles avec sa sœur cadette, qu’elle a été forcée de laisser derrière elle.

15 décembre

La main de dieu : film de Paolo Sorrentino avec Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo.

Synopsis : Naples dans les années 80. Fabietto Schisa, adolescent mal dans sa peau, vit avec sa famille excentrique et haute en couleurs. Mais son quotidien est soudain bouleversé lorsque Diego Maradona, légende planétaire du football, débarque à Naples et le sauve miraculeusement d’un terrible accident. Cette rencontre inattendue avec la star du ballon rond sera déterminante pour l’avenir du jeune homme. Avec La Main de Dieu, Sorrentino revient dans sa ville natale pour réaliser son film le plus personnel, qui mêle le destin et la famille, le sport et le cinéma, l’amour et les illusions perdues.

Snatch : film de Guy Ritchie avec Jason Statham, Brad Pitt, Vinnie Jones.

Synopsis : Franky vient de voler un énorme diamant qu’il doit livrer à Avi, un mafieux new-yorkais. En chemin, il fait escale à Londres où il se laisse convaincre par Boris de parier sur un combat de boxe clandestin. Il ignore, bien sûr, qu’il s’agit d’un coup monté avec Vinny et Sol, afin de le délester de son magnifique caillou. Turkish et Tommy, eux, ont un problème avec leur boxeur, un gitan complètement fêlé qui refuse de se coucher au quatrième round comme prévu. C’est au tour d’Avi de débarquer, bien décidé à récupérer son bien, avec l’aide de Tony, une légende de la gâchette.

Superstore S6 : série créée par Justin Spitzer avec America Ferrera, Ben Feldman, Lauren Ash.

Le Prestige : film de Christopher Nolan avec Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine.

Synopsis : Londres, au début du siècle dernier… Robert Angier et Alfred Borden sont deux magiciens surdoués, promis dès leur plus jeune âge à un glorieux avenir. Une compétition amicale les oppose d’abord l’un à l’autre, mais l’émulation tourne vite à la jalousie, puis à la haine. Devenus de farouches ennemis, les deux rivaux vont s’efforcer de se détruire l’un l’autre en usant des plus noirs secrets de leur art. Cette obsession aura pour leur entourage des conséquences dramatiques…

Elite : Histoire courtes : les petites histoires tourneront cette fois-ci autour de Patrick, Philippe, Caye, Felipe, Samuel et Omar.

16 décembre

Aggretsuko S4 : série d’animation créée par Rarecho.

Synopsis : Retsuko hausse la voix pour empêcher Haida de commettre la pire erreur de sa vie quand le nouveau PDG retors de l’entreprise prend des mesures radicales au bureau.

Un noël en californie : les lumières de la ville : film de Shaun Paul Piccinino avec Lauren Swickard, Josh Swickard, Ali Afshar.

Synopsis : Depuis un an, Callie et Joseph vivent le grand amour et sont plus heureux que jamais. Mais alors qu’ils gèrent leur exploitation laitière et viticole, des obligations professionnelles et familiales rappellent Joseph à la ville. La belle histoire d’amour des deux tourtereaux pourrait bien en souffrir.

17 décembre

The Witcher S2 : série créée par Lauren Schmidt Hissrich avec Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan.

Synopsis : Convaincu que Yennefer n’a pas survécu à la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du Continent se battent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille d’un plus grand danger : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.

19 décembre

Aquaman : film de James Wan avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Synopsis : Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

22 décembre

Emily in Paris S2 : série créée par Darren Star avec Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo.

Synopsis : Emily, une Américaine d’une vingtaine d’années originaire du Midwest, part s’installer à Paris après avoir reçu une proposition d’emploi des plus inattendues. Son nouveau challenge : apporter un point de vue américain à une agence de marketing française en difficulté.

24 décembre

Aux antipodes de noël : film d’Álvaro Fernández Armero avec Tamar Novas, Andrea Ros, Veronica Forqué.

Synopsis : Un conte de fêtes, une comédie romantique… et surtout l’histoire d’un grincheux d’une trentaine d’années qui se laisse emporter par l’esprit de Noël, bien à contrecœur.

Don’t look up : déni cosmique : film d’Adam McKay avec Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence.

Synopsis : Deux piètres astronomes s’embarquent dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l’humanité qu’une comète se dirige vers la Terre et s’apprête à la détruire.

31 décembre

The lost daughter : film de Maggie Gyllenhaal avec Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard.

Synopsis : Lors de vacances à la mer en solitaire, Leda est fascinée par une jeune mère et sa fille qu’elle observe sur la plage. Bouleversée par leur relation fusionnelle (ainsi que par leur grande famille bruyante et intimidante), Leda est submergée par la terreur, la confusion et l’intensité de ses souvenirs de maternité précoce. Un acte impulsif la replonge dans les méandres étranges et inquiétants de son esprit, l’obligeant à affronter les choix peu conventionnels qui ont été les seins en tant que jeune mère et leurs conséquences.

Queer Eye S6 : Cinq experts au faîte de la mode, avec beaucoup de savoir-faire et de franc-parler, débarquent pour réaliser des relookings émouvants. Sortez les mouchoirs !



Cobra Kai S4 : série créée par Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg avec Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler.

Synopsis : Trente ans après le tournoi qui a changé leur vie, Johnny et Daniel voient leur rivalité ravivée.