District Z de retour pour une seconde saison sur TF1

L’émission District Z revient pour une seconde saison le 4 décembre 2021 sur TF1 et MyTF1.

Présenté par Denis Brogniart, réunissant des personnalités qui devront, dans ce jeu d’aventure familial nouvelle génération, se surpasser pour leurs associations en échappant aux créatures et en réussissant des épreuves dans des décors grandioses. District Z revient pour une saison avec plus de zombies, des épreuves XXL et une aventure à couper le souffle le 4 décembre 2021 à 21:05 sur TF1 et MyTF1.