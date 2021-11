Hit Machine : l’émission de M6 de retour à la télévision

La célèbre émission de M6, “Hit Machine“, sera de retour à la télévision le temps d’une soirée, un peu en avance, à l’occasion des 30 ans.

Diffusée de 1994 à 2009, “Hit Machine“, l’émission culte de M6 sera de retour le temps d’une soirée. Pour le moment la chaîne choisie pour la diffusion n’a pas été dévoilée par le groupe. Enregistrée au Dôme de Paris cette semaine avec à la présentation Charly Nestor et Jean-Marc Lubin (Charly et Lulu), le duo de présentateurs emblématique de l’émission entre 1995 et 2008.

Les L5 de retour sur scène

Pour fêter, en avance, les 30 ans de “Hit Machine“, les L5, reformé au complet il y a peu, remonterons sur scène pour un concert intitulé “Génération Hit Machine“. Alexandra, Marjorie, Coralie, Claire et Louisy Joseph seront également présents sur scène aux côtés de Larusso, Nolwenn Leroy, Garou, Michael Jones, Angunn, Natasha St Pier, Wlly Denzey ou encore Soprano. C’est la première fois que les artistes révélés dans “Popstars” se produisent à nouveau ensemble depuis leur séparation en 2006. Ils interpréteront “Toutes les femmes de ta vie” pour faire place à un moment de nostalgie.

Source : Pure Médias