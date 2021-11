Les box de SFR accueillent de nouvelles chaînes Canal+ mais pas seulement

Du changement dans la TV des abonnés SFR, plusieurs nouvelles chaînes sont désormais disponibles quand d’autre passent seulement en HD.

Du sport, des docus et de l’actu régionale, les abonnés à la Box de SFR peuvent désormais accéder à plusieurs nouvelles chaînes sur leur décodeur. Première arrivée de taille, les chaînes Canal+ Doc et Kids, lancées en septembre dernier dans les offres Canal+.

Pour rappel, la première, CANAL+ Docs est présentée comme “une chaîne contemporaine qui raconte notre époque à travers des récits inédits et exclusifs et des regards pluriels, portés par des grands noms du cinéma documentaire.” De quoi permettre notamment à certains de découvrir l’histoire de l’icône de la musique Tina Turner, avec le documentaire “Tina”, ou encore l’histoire du controversé rappeur SixNine, dans “Super vilain”. Le premier programme diffusé “Ali le retour”.

La seconde est baptisée Canal+ Kids succédant à Canal+ Family. Pensée pour les 4-12 ans, cette chaîne “décline l’ADN de Canal+ auprès d’un jeune public toujours plus exigeant : des sujets en prise avec le monde d’aujourd’hui, au coeur des préoccupations des enfants, traités avec de l’audace, de l’humour, et une liberté de ton”, annonce la filiale de Vivendi. Plus de 5000 contenus seront également disponibles en délinéaire sur myCanal.

Pour les amateurs de football, la nouvelle chaîne de l’Olympique Lyonnais, OLPlay est désormais accessible sur l’ensemble des box de l’opérateur. Initialement proposée sous la forme d’une application après la fin d’OL TV, cette chaîne s’intéresse à toutes les informations autour du célèbre clair Lyonnais.

Pour finir, trois nouvelles chaînes locales sont apparues sur les décodeurs câble de SFR, à savoir TeleNantes, devenue depuis septembre 2020 la chaîne de l’info en Loire-Atlantique, disponible sur le canal 299 mais également deux canaux faisant partie du réseau de chaînes Via. Les habitants de la région de Montpellier et du Pays Catalan pourront donc retrouver l’ensemble des informations locales sur les canaux 295 et 297 de leur Box câble de SFR.

Des passages en HD, SFR toujours à la traîne

L’opérateur est assez en retard concernant la mise à disposition des chaînes TV en haute définition et tente de ratraper le retard en activant la HD sur plusieurs canaux. Le nombre de chaîne concernée varie selon le réseau, voici la liste fournie par génération câble.

Passent en HD sur l’ensemble des box SFR (tout réseaux confondus), les chaînes suivantes :

TV5 Monde,

Mezzo qui rejoint sa petite soeur Mezzo Live déjà au format HD depuis son lancement,

Histoire TV,

Ciné+ Famiz

Ciné+ Classic

Sur le réseau IPTV, ces chaînes sont également passées à une définition supérieures alors qu’elles étaient déjà proposées en HD sur le réseau câblé :

Boomerang,

Boing,

Cartoon Network,

TV Breizh,

M6 Music,

RFM TV,

Tiji,

Ciné+ Club.

Les abonnés câbles de SFR peuvent découvrir les chaînes suivantes en HD :

Chasse & Pêche,

Trek,

Animaux,

AB1,

Automoto la chaîne,

Science & Vie TV,

Mangas,

Toute l’Histoire,

Equidia.

Source : @tv_pds