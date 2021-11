Arcane : la série Netflix dans l’univers de League of Legends de retour pour une saison 2

“Donc, oui, nous travaillons sur Arcane saison 2. La bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez pas à attendre 6 ans (le temps que nous a pris le développement de la saison 1). La mauvaise nouvelle : ce ne sera pas en 2022.”

So yeah, we are working on #arcane season 2.

The good news: you won’t have to wait for 6 years (the time it took us to making season 1)

The bad news: it’s not coming in 2022 😢 https://t.co/IQoPyLnw1J

— nicolo (@niiicolo) November 21, 2021