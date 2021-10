Les raisons du succès d’Orange, la Freebox Delta trop lente en fibre, vraiment ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Orange cartonne au troisième trimestre, malgré ses prix !

La dynamique commercial se poursuit pour Orange lors du 3e trimestre. Malgré une concurrence intense, l’opérateur signe une nouvelle fois une performance solide sur le segment mobile avec 121 000 ventes nettes entre début juillet et fin septembre, bien aidé par ses offres convergentes et sa marque Sosh. Le revenu moyen par abonné mobile continue de s’améliorer (+0,3 euro sur un an) “notamment sous l’effet du retour progressif du roaming”, explique Orange. Le taux de résiliation à 11,0% est à un niveau particulièrement bas… Et sur le fixe, le telco continue également de performer avec 343 000 nouveaux abonnés fibre. Alors que l’opérateur propose des offres dont le prix élevé est régulièrement pointé du doigt par certains consommateurs, comment expliquer son succès ? Dans nos commentaires, certains cherchent ce qui peut causer un tel succès.

Votre Freebox Delta paraît lente, même en fibre ? Vérifiez quelques points.

Alors que la 5G de Free Mobile passe pour la première fois le cap du gigabit en débit moyen, certains abonnés enragent de ne pas avoir des débits suffisant en fibre sur leur offre Freebox haut de gamme. Cependant, outre les problèmes de lignes qui peuvent arriver, certains paramètres peuvent également être vérifiés par les abonnés pour s’assurer d’accéder à un débit optimal, qui pourrait se retrouver brider s’ils ne sont pas activés. Le 10 Gb/s , ça se mérite ! Une petite liste de question à vérifier !

L’alliance des poteaux électriques et de la fibre optique, une évidence enfin concrétisée ?

L’accès au réseau électrique d’Enedis sera bien plus simple en zone rurale pour les différents acteurs du déploiement de la fibre. Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des communication électroniques, a en effet annoncé de nouvelles mesures entraînant une “simplification considérable” de l’accès aux équipements du réseau électrique d’Enedis. Si la pertinence de déployer la fibre en aérien peut être remise en question, rendant la connexion des abonnés vulnérable face à des intempéries, la mutualisation des poteaux paraît assez logique pour éviter des situations abracadabrantesques.

Orange justifie sa politique d’augmentation de tarif, mais les abonnés Free n’y croient pas trop.

Orange s’est exprimé pour la première fois sur la pratique d’augmenter automatiquement le prix du forfait de certains abonnés, moyennant un enrichissement. Si la pratique est légale, elle est assez souvent décriée par les consommateurs et les justifications de l’opérateur historique ne semblent pas faire l’unanimité…

Amazon et la Ligue 1, une alternative viable au sacro-saint modèle Canal+ ?

Le principal diffuseur de la Ligue 1 est novice mais trouve quelque peu sa place. Une équipe de commentateurs et de consultants au poil et une première estimation de résultats de bon augure. Selon NPA Conseil, 10% des abonnés à Amazon Prime ont souscrit à la Ligue 1. Certes, le foot français n’est pas rentable pour le moment, mais avec 1,4 millions d’abonnés à la Ligue 1 sur Prime Video, dont un quart de nouveaux clients, le service lancé cet été semble sur de bons rails.