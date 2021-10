Freebox Home : l’application officielle de Free se met à jour pour les abonnés Delta très connectés

L’application Freebox Home se met une nouvelle fois à jour sur les iPhone. L’enregistrement de l’écran est supprimé.

Après avoir ajouté en début de semaine des widgets d’actions rapides et l’état des réseaux d’objets inactifs dans sa nouvelle application permettant de gérer facilement le Pack Sécurité et les objets connectés de la Freebox Delta, Free déploie aujourd’hui une nouvelle version de Freebox Home, estampillée 1.0.2. Côté évolutions, les développeurs annoncent la suppression de l’enregistrement de l’écran ainsi que des correctifs et améliorations sur les paramètres du système, sans plus de précisions.

Pour rappel, Univers Freebox vous a proposé un test complet de l’application Freebox Home, afin d’en découvrir l’interface et les fonctionnalités. L’application est disponible gratuitement pour tous sur iOS et Android.