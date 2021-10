Xavier Niel est candidat au rachat du quotidien La Provence de Bernard Tapie

Xavier Niel dans les rangs pour reprendre les 89% du capital de La Provence détenus par Bernard Tapie.

Après avoir racheté le groupe Nice-Matin en 2019, Xavier Niel va t-il s’emparer de La Provence ? Si les candidats ont jusqu’au 30 novembre au plus tard pour déposer une offre d’acquisition sur 89% des parts du quotidien régional au tribunal de commerce de Bobigny, Le propriétaire de Free et actionnaire du Monde a manifesté ce 21 octobre via sa holding NJJ son intérêt pour la reprise du groupe dont il détient déjà 11%.

« NJJ est convaincu que La Provence – une marque puissante inscrite dans notre patrimoine régional et national – a un potentiel de développement important sur nos territoires », a déclaré un représentant de de la holding de Xavier Niel. Si pour l’heure aucune offre ferme n’a été déposée, un autre candidat s’est lui aussi dit intéressé, l’armateur CMA CGM dont l’ambition est de “garantir, sur le long terme, l’ancrage territorial et l’indépendance du journal et de sa rédaction”, a-t-il fait savoir à l’AFP.

Source : L’Est Eclair