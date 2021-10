Prime Video : Amazon aurait déjà séduit 1,4 million d’abonnés sur la Ligue 1

Selon NPA Conseil, 10% des abonnés à Amazon Prime ont souscrit à la Ligue 1. Pas rentable pour le moment.

Le principal diffuseur de la Ligue 1 est novice mais trouve quelque peu sa place. Une équipe de commentateurs et de consultants au poil et une première estimation de résultats de bon augure. Après le fiasco Mediapro, Amazon s’est emparé l’été dernier de 80% du championnat de France de football avant de lancer son passe ligue 1 à 12,99€/mois en août à condition d’être abonné à Amazon Prime (5,99€/mois).

Ce changement radical dans le mode de diffusion du foot français, éloigné des chaînes linéaires, pose depuis la question, le géant américain va t-il droit au but ? La 6e vague du Baromètre OTT de NPA Conseil et Harris Interactive donne aujourd’hui la tendance. Réalisée du 1er au 8 octobre, sur un panel de plus de 3 700 Français, cette étude estime à près de 5 %, le nombre de foyers français clients du service Prime Video Ligue 1. Cela représenterait 1,4 million d’abonnés environ dont un quart de nouveaux clients.

La saison dernière, Mediapro revendiquait entre 480 000 et 600 000 abonnés à sa chaîne Téléfoot selon différents observateurs. Le modèle d’Amazon apparaît plus efficient surtout que le groupe de Jeff Bezos a payé 70% moins cher les droits de la Ligue 1 que son prédécesseur, soit 250 millions d’euros par an jusqu’en 2024. NPA Conseil estime d’ailleurs que le chiffre d’affaires du groupe concernant la Ligue 1 devrait s’élever entre 170 et 200 millions d’euros hors taxe cette année. En prenant en compte les coûts supplémentaires de production, les pertes d’Amazon devraient être comprises entre 75 et 100 millions d’euros. Sauf s’il réussit à booster davantage ses recrutements.

Source : Le Figaro