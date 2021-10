Freebox Home : l’application domotique de Free se met à jour avec quelques petites nouveautés

L’application Freebox Home se met déjà à jour sur iPhone et iPad. Au programme : quelques nouveautés et corrections pour améliorer l’expérience utilisateur.

En début de semaine dernière, Free a lancé une nouvelle application mobile. Baptisée Freebox Home, celle-ci permet de gérer la partie domotique dont profitent les abonnés Freebox Delta. Elle est disponible sur Android, via le Play Store de Google, et sur iOS, par le biais de l’App Store d’Apple.

Une nouvelle mouture estampillée 1.0.1 vient justement d’être mise en ligne, avec quelques nouveautés et corrections à la clé. Côté nouveautés, les développeurs annoncent l’ajout des widgets d’actions rapides et l’ajout de l’état des réseaux d’objets inactifs. Sont par ailleurs indiqués des correctifs et améliorations sur l’initialisation de l’application, mais aussi des correctifs sur le menu contextuel des widgets.

