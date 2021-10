Le service de streaming gratuit Pluto TV annonce une programmation spéciale Halloween

A l’occasion d’halloween, Pluto TV propose dès aujourd’hui une chaîne pour enfants et quelques films d’horreur sur sa plateforme. Tous les abonnés Freebox Pop et Mini 4k et autres box sous Android TV peuvent en profiter.

Pour les petits, retrouvez la chaîne “Pluto TV Kids Halloween” et découvrez (ou redécouvrez) des épisodes de “iCarly“, “Bob l’éponge“, “les Razmoket“, “3 Fantômes chez les Hathaway“ ou encore “Danny Fantôme” dès aujourd’hui.

Le week-end du 30 au 31 octobre, c’est autour des grands d’avoir la chaire de poule avec deux soirées frissons :

Le 30 octobre

La chaîne “Pluto TV Wild Side” proposera à partir de 22 heures une “soirée spéciale enfants maléfique” avec les films “Daisy” (2008) et “Hansel & Gretel“ (version coréenne de 2007).

Si vous préférez les thrillers c’est sur la chaîne “Pluto TV Thrillers” que ça se passe. “The Revenants” (2009) vous sera proposé pour les “Scary Samedis” à partir de 23 heures.

Le 31 octobre

À partir de 22 heures, toujours sur “Pluto TV Thrillers, sera diffusé “Last Chance Hotel” (2014) suivi de “Halloween II” (2009), le second opus de la célèbre saga qui ne s’est pas arrêtée dont “Halloween Kills” sorti au cinéma la semaine dernière.