Free lance une nouvelle énigme, devinez où l’opérateur implantera un nouveau Free Center

Free continue les annonces autour de l’ouverture de nouvelles boutiques.

L’opérateur de Xavier Niel prévoit de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. L’objectif, quadriller au mieux le territoire avec son réseau de distribution et ainsi être au plus près de ses abonné set prospects. Après avoir inauguré son 139e puis 140e Free Center, à la Roche-sur-Yon et Arceuil au sud de Paris, Free dévoile une nouvelle énigme ce jeudi 30 septembre. L’indice, un gif représentant une tour.

L’opérateur a récemment ouvert de nouveaux Free Centers à Alençon, Alès, Châteauroux, Castres , Mâcon et Thionville et Paris, dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues à Nantes, Reims, Laval, Nice, Dieppe, Aubagne, Quimper, Saint-Malo, Nevers, Rouen, Le Mans et Périgueux.