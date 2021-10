La France a un incroyable talent : M6 dévoile la date de diffusion

Il y a quelques jours, M6 avait présenté, à la presse, les premières images de l’émission. On connaît enfin la date de diffusion.

“La France a un incroyable talent” revient avec sa seizième saison sur M6 le mercredi 20 octobre à 21h05 toujours animé par Karine Le Marchand. C’est une première pour l’émission depuis 2011 d’être diffusée un mercredi.

Un record d’auditions

150, c’est le nombre de candidats auditionné cette saison. Le casting restera tout de même inchangé, le jury sera composé de Marianne James, Éric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy avec également Pierre-Antoine Damecour en deuxième partie de soirée et Karine Le Marchand aux commandes pour une seconde année. Les jurés et la présentatrice auront le “Golden buzzer” à leur disposition pour envoyer leur candidat coup de cœur directement en finale.

Source : Pure Médias