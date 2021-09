TPMP : Cyril Hanouna pousse à bout Sophie Tapie et la juge irrespectueuse

Invitée sur le plateau de “Touche pas à mon poste” pour parler de son nouvel album, Sophie Tapie, la fille de Bernard Tapie, s’est agacé devant les questions de Cyril Hanouna.

Sophie Tapie était invitée ce mardi dans l’émission “Touche pas à mon poste” pour la promotion de son album “1988” paru il y a quelques jours. Mais lorsque Cyril Hanouna a posé des questions sur son père, l’artiste n’a pas du tout apprécié et s’est exprimé : “Je viens parler de musique en fait !”. “Je me sens un peu piégée. Je ne pensais pas qu’on m’infligerait ça ! Voir ces images… Si j’avais su, franchement, je vous le dis honnêtement, je ne serais pas venue“, le présentateur a donc répondu “la production vous avait dit qu’on avait un doc. Il devait passer avant votre arrivée”.

“Je te sens un peu énervée, toi !“

Quelques minutes plus tard, l’animateur a posé une dernière question qui a agacé la chanteuse : “Aujourd’hui, est-ce que t’as peur tous les jours ? Tu te dis que tu veux profiter de ton papa ?“, Sophie Tapie a vite répondu “Ça coule de source quoi ! C’est une question rhétorique“, Cyril Hanouna à ajouté “Je te sens un peu énervée, toi ! Moi, je t’explique. Je suis très content de t’avoir. Si t’es pas contente d’être là, tu peux y aller. Je t’aime beaucoup, mais à un moment, c’est bon. J’ai été sympa. À un moment, il faut un peu de respect pour nos téléspectateurs, pour l’équipe ici et pour moi“, a lâché Cyril Hanouna. Et de poursuivre : “On parle de ton album dans lequel il y a une chanson pour ton papa. C’est pas un album où tu parles de tes vacances à Punta Cana“. “Oui, mais tu me demandes si j’ai peur tous les jours. Cette question est malaisante !” a jouté l’artiste.

“Il fallait nous le dire avant, que tu voulais parler de rien, sauf de ton album. Mais le premier titre de l’album, c’est ‘Le Phoenix’. C’est sur ton papa. Ça veut dire que t’as envie que ton père vive le plus longtemps possible (…) Quand je te demande ‘Est-ce que t’as peur ?’, c’est une question légitime. Maintenant, si tu trouves que c’est une question de merde, tu feras d’autres interviews avec des gens qui feront peut-être plus de questions intelligentes” a-il conclu.

Source : Pure Médias