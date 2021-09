L’Amour est dans le pré : 4 millions de téléspectateurs

4 millions de fans devant “L’amour est dans le pré” sur M6 ce lundi 13 septembre 2021.

Ce lundi soir, 4,1 millions de téléspectateurs étaient devant l’émission de Karine Le Marchand. C’est un triplé pour la téléréalité de M6 qui a rapporté une part d’audience de 20,8% d’après Médiamétrie. C’est 300 000 de plus que le dernier épisode. France 2 est deuxième avec 16,1% pour “Les héritiers“, le téléfilm avec Carole Wayers et Pierre Perrier. Les deux chaînes avaient rendu hommage à Jean-Paul Belmondo en diffusant “L’as des as” et avaient environ le même nombre de visionnages.

Quant à TF1, lui est derrière avec “Joséphine, ange gardien” qui était à la place de sa mini-série “Une mère parfaite“. En plus de Mimie Mathy, Victoria Abril et Dominique Besnehard étaient également au casting de l’épisode. Le film avait rapporté seulement 2,8 millions de fans, soit 13,9% de PDA. En Juillet, le public au rendez-vous était à plus de 3,4 millions.

Ensuite c’est Arte et non France 3 qui entre en jeu avec 1,1 million d’intéressés soit 5,2% pour “Peur Primale“, la production avec Richard Gere. C’est un peu plus que W9 et “Die Hard 2 : 58 minutes pour vivre” puis France 3 avec un documentaire sur Robert Badinter avec un peu moins d’un million de téléspectateurs (4,8%). Quasiment deux fois moins que le documentaire sur le 11 septembre lundi 6 septembre.

Source : Le Parisien