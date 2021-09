Florent Pagny larme à l’œil devant une ancienne candidate de The Voice

Florent Pagny n’a pu se retenir de laisser couler quelques larmes pendant de la reprise de The Voice sur TF1 samedi soir lors de l’interprétation de “Je reviens te chercher” de son ancienne candidate Anne Sila.

Samedi dernier, The Voice était de retour avec sa sa nouvelle saison “All Stars” et célébrait ses 10 ans. Cinq coachs et cinquante anciens candidats étaient présents pour l’occasion. Florent Pagny ne s’attendait pas revoir Anne Sila. Depuis 2015, l’artiste a notamment sorti deux album, et a aussi participé à Jésus, de Nazareth à Jérusalem, la comédie musicale de Pascal Obispo. Sur le plateau de The Voice, la chanteuse a interprété “Je reviens te chercher “de Gilbert Bécaud, ce qui a ému Florent Pagny. Zazie a été la première à appuyer sur le buzzeur puis Florent Pagny avec 1 seconde d’intervalle qui a immédiatement dit “Tu rigoles ou quoi ?” à cette dernière. Obnubilé par la chanteuse, il n’as pas pu retenir ses émotions.

#TheVoiceAllStars

Elle a marqué l’histoire de The Voice, et The Voice a marqué sa vie.

Découvrez la prestation d’Anne Sila dans The Voice All Stars✨

RDV samedi à 21h05 avec @JeniferOfficiel @Zazieonline @florentpagny @mikasounds @patrickfiorioff & @nikosaliagas sur TF1 & MYTF1✌️ pic.twitter.com/lHiMKtcxfN — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) September 8, 2021

«Je suis content de te voir»

C’est ce que Florent Pagny a dit à Anne Sila à la fin de son passage en se frottant les yeux pour essuyer ses larmes. Puis ajoute «Moi, je ne sais plus les saisons mais je sais que c’est Anne Sila et je sais qu’on a vécu des choses extraordinaires. Elle n’a pas passé une finale qu’elle avait largement gagnée par…» sans pouvoir finir sa phrase au vu de ses émotions. Et de se reprendre : «À chaque fois qu’on me pose des questions et qu’on me demande: “Qu’elle est votre regret?” Et mon regret c’est toujours cette putain de finale où ce n’est pas passé. Je suis toujours resté avec un petit peu de regret et c’est vrai que là, te voir revenir et reparticiper à toute cette aventure, je me dis qu’on va peut-être terminer ce qu’on avait commencé». Après avoir écouter les jurés, Anne Sila choisit de rejoindre Florent Pagny et s’exclama : «Je ne me vois pas recommencer sans Florent.».

Source : Le Figaro TV Mag