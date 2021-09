Une nouvelle chaîne digitale Ciné+ sera lancée en octobre

Les amateurs d’Histoire, abonnés à Ciné+, vont être comblés en octobre.

Canal+ lance régulièrement de nouvelles chaînes digitales, c’est à dire sous forme de contenus à la demande. Ce sera le cas en octobre avec “Ciné+ Histoire”, qui sera une chaîne éphémère qui sera disponible tout le mois. Elle proposera des films historiques, mais également des documentaires consacrés à l’Histoire.

Cette nouvelle chaîne sera disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV de la Freebox Mini 4K et sur Freebox Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si cette chaîne sera proposée sans surcoût, elle ne sera disponible que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).

Source : tv_pds