Canal+ annonce offrir à ses abonnés un accès illimité à un service de SVOD

Starzplay offert durant une dizaine de jours aux abonnés Canal+.

Canal+ envoie actuellement un mail à ses abonnés pour leur annoncer que le service SVOD Starzplay leur sera accessible gratuitement jusqu’au 22 septembre. Starzplay, qui se revendique comme le quatrième acteur du marché derrière Netflix, Prime Video et Disney+, donne accès à des programmes inédits, notamment les séries « Mr Mercedes », « The Act » avec Joey King et Patricia Arquette, “The Great” sur la vie de Catherine II de Russie ou encore “The Stand” adaptée de Stephen King.

Pour accéder de façon illimitée à Starzplay les abonnés concernés peuvent se rendre sur myCanal, sur le canal 23 dans l’univers Canal+ de la Freebox, ou encore depuis Canal+ à la demande, disponible dans Freebox Replay

Pour rappel, les abonnés Freebox Delta et Freebox Pop bénéficient également des contenus de Starzplay gratuitement durant un an, ceux-ci étant intégrés à Canal+ Séries, un service offert durant 12 mois par Free